Cristian Ramírez így kezdte a sajtótájékoztatót: "Kemény meccsre számítunk, tudjuk, hogy a Dinamo Kijev nehéz ellenfél lesz, tele jó játékosokkal. Persze tudjuk, hogy egy semleges pályán leszünk itt Németországban, ennek örülünk és pozitívok vagyunk a holnapi mérkőzés kapcsán.

Úgy gondolom, egy játékos számára mindig élvezet szurkolók előtt játszani, mindegy, hogy otthon vagy idegenben teszi-e ezt. Abban biztos vagyok, hogy élvezzük majd az atmoszférát, amit holnap ide varázsolnak a szurkolók, akik kijönnek. 100%-ban arra koncentrálunk, hogy elvégezzük a saját munkánkat és megmutassuk, hogy az elmúlt hetekben min dolgoztunk. Azt nyilván nem tudom megmondani, hogy mi fog történni a holnapi mérkőzésen, de mindenképpen nagyon várjuk és élvezni fogjuk."

Cristian Ramírez, a Fradi ecuadori szélsője Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Pascal Jansen vette át a szót Ramírez után: "Holnap megint egy nagyon erős ellenféllel nézünk szembe. Mi az első két mérkőzésünkön szoros meccseken kaptunk ki, aztán a harmadik fordulóban már jobban ment a játék és nyertünk.

Nagyon fontos, hogy továbbra is játékban maradjunk az Európa-liga főtábláján, és hogy jobb pozícióba kerüljünk.

Ez egy fontos meccs lesz, hogy ott lehessünk majd a további szakaszra, ők is felkészültek, de mi is a holnapi mérkőzésre.

Mi mindig a három pontért harcolunk, minden egyes meccsen, így szeretnénk hat ponttal állni a holnapi mérkőzés után. Úgy gondolom, hogy a Kijev is egy jó eredményre fog hajtani, de eddig erős ellenfelekkel játszott eredmény nélkül, de legyünk fairek, itt az El-ben mindenkinek megvannak az erősségei, mi is kemény diók leszünk, megvan ebben a kihívás mindenkinek, de mi a magunkéra koncentrálunk majd, hogy győzzünk.

Az ellenfélnek kétarca van, egy, amit a saját bajnokságában mutat és egyet a nemzetközi porondon. A saját bajnokságában igazán dominál, az El-ben pedig kevésbé, egy kicsit hasonló a helyzet, mint nálunk, mi is dominálunk a saját bajnokságunkban, de most arra törekszünk, hogy megvessük a lábunkat Európában is."