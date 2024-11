Féltávhoz érkezett az Európa-liga, hiszen négy forduló ment le a nyolcból a sorozat "alapszakaszában". A Fradi pedig eddig összesen hat pontot szerzett a második számú nemzetközi kupasorozatban, és jelenleg a 14. helyen áll a tabellán a pontjainak és a 7:4-es gólkülönbségének is köszönhetően. Az El-ben ezzel maga mögé utasította a Manchester United és az AS Roma csapatait is, ami óriási teljesítmény.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Hamburg, 2024. november 7. Varga Barnabás, a Ferencváros (j) és Volodimir Brazsko, a Dinamo Kijev játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkõzésen a hamburgi Volksparkstadionban 2024. november 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Itt és most egy kicsit el is játszhatunk a gondolattal, bár az almát nem szoktuk a körtéhez hasonlítani, de a Bajnokok Ligájának 36-os tabelláján ezzel az eredménysorral az FTC jelenleg megelőzné a Real Madrid, a Lipcse, az Atlético Madrid, az AC Milan és a PSG együttesét is.