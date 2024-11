A magyar válogatott Gulácsi Péter és Willi Orbán klubja az Atlético Madridtól, a Juventustól, a Liverpooltól és a Celtictől is kikapott, ezért a csapatnak most már pontokat kell szereznie, hogy még legyen esélye a nyolcaddöntőbe jutásra. Az ötödik fordulóban a 2023-ban BL-döntős Inter otthonába utazik a Lipcse, a milánói gigász ellen pedig nem lesz könnyű dolga, a pontszerzés is bravúrnak számítana.

Gulácsi Péter bravúrjaira az Inter ellen is nagy szüksége lesz a Lipcsének

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu