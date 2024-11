A Liverpool a sérülések miatt kissé tartalékosan felálló Real Madridot a második félidőben őrölte fel Mac Allister, majd a csereként beállt Gapko góljaival. Sokat elmond a mérkőzés teljes képéről, hogy már az első félidő is úgy ért véget, hogy majdnem kétszer annyit volt a hazaiaknál a labda, és a Real a szünet előtt még csak kaput eltaláló lövéssel sem rendelkezdett. Sőt, az első ilyen egy óra után jött, de az is csak azért, mert kaptak egy jogosan megítélt tizenegyest, amelyet Mbappé végzett el, és amit Kelleher védett parádésan. Az is igaz, hogy pár perccel később a másik oldalon is ugyanez volt a helyzet, Szalah állhatott a tizenegyes pont mögé, de itt nem kellett az amúgy remekül védő Courtoisnak beavatkozni, mert az egyiptomi csatár mellé bombázta a labdát.

A Liverpool simán verte a Real Madridot hazai pályán. Fotó: Oli SCARFF / AFP

A Liverpool hibátlan a BL-ben

A 2-0-s győzelemmel továbbra is 100%-os a Liverpool mérlege a BL-ben, ráadásul rendkívül impresszív a 12-1-s gólkülönbsége is, még a Milan elleni idegenbeli találkozón kaptak egyet, de azt a meccset is behúzták 3-1-re. Természetesen Arne Slot legénysége ezzel vezeti a 36-os tabellát, ahol a Real Madrid csak a 24. helyen áll öt kört követően, azaz még éppen hogy továbbjutást érő helyen (nem egyenes ági, hanem rájátszást érő helyen).

A spanyolok mestere, Carlo Ancelotti ennek ellenére nem volt teljes mértékben elégedetlen a lefújást követően: "Az első félidőben jól teljesítettünk. Egységesen, jól védekeztünk. Az átlövések jók voltak, de a befejező passzoknál, mozdulatoknál rossz döntéseket hoztunk. A büntetővel egyenlíthettünk volna. Javulni fogunk.” Ancelotti nyilvánosan is támogatta Kylian Mbappét, akinek büntetőjét a Liverpool kapusa, Caoimhin Kelleher védte, amikor még 1-0 volt az állás.

„Kylian Mbappé mindenki támogatását élvezi, és hamarosan kilábal ebből a nehéz időszakból. Ő egy rendkívüli játékos, türelmesnek kell lennünk. Jól halad és jól alkalmazkodik”.

Ennél nyilvánvalóan elégedettebb volt Arne Slot, aki kiemelte, hogy egy ilyen, sokszoros BL-győztes óriás ellen játszani, mindig különleges. Nem is csoda, hogy órákkal a kezdő sípszó előtt már minden hely foglalt volt az Anfield Roadon. "Nem mondanám, hogy ugyanolyan, mint bármelyik másik mérkőzés, mert tudjuk, milyen különleges egy olyan klub ellen játszani, amelyik már annyiszor megnyerte a Bajnokok Ligáját, ráadásul a regnáló bajnokról van most szó” - mondta a holland edző a TNT Sportsnak. „Rengeteg borsot törtek már az orrunk alá a múltban, szóval tudtuk, hogy nagy hét vár ránk. Nem csak az eredmény, hanem az is, ahogyan játszottunk - ez örömteli”.