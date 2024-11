Peter Shilton a Notingham kapusa volt

Meg az edző, Brian Clough és segítője, Peter Taylor, akik kétszeres BEK-győztest csinálta egy - elnézését kérünk a megfogalmazásért - semmilyen csapatból. Clough és Taylor 1955-ben futottak össze először. Azonnal egymásra találtak, hamarosan pedig együtt utazták be Észak-Angliát, ahol futballmeccseket néztek és gyerekeket edzettek. Taylor játékosként nem vitte sokra,

nem úgy Clough, akinél rövidebb idő alatt senkinek sem sikerült kétszáz gólig jutnia az angol futballtörténelemben

(Clough 1955 és 1961 között a Middlesbrough, 1961 és 1964 között a Sunderland játékosa volt.) A Forest 1978 és 1980 között egy bajnoki címet és két Bajnokcsapatok Európa Kupáját nyert, valamint az 1979-es Európai Szuperkupa-döntőben legyőzte a Barcelonát. Negyvenkét meccsen át volt veretlen a csapat a bajnokságban, ezt a rekordot csak 25 évvel később sikerült megdöntenie az Arsenalnak, amely 2003 májusa és 2004 októbere között 49 meccsen keresztül maradt veretlen.

Clough és Taylor legendás párosának köszönhetően a Forest bekerült a hírességek csarnokába a Nemzeti Futballmúzeumban,

2015-ben pedig film is jelent meg a csapatról Angliában, I Believe in Miracles címmel. Clough és Taylor legnagyobb húzásai között tartjuk számon, hogy 1976-ban 3500 dollárért vették meg a negyedosztályú Long Eatontól Gary Birtlest, majd négy év múlva 2,9 millióért adták el a Manchester Unitednek.

Brian Clough és Peter Taylor szobra az angliai Derbyben. A két edző két BEK-győzelemre vezette a Nottingham Foreset

1990-ben 80 ezer dollárért szerződtették Roy Keane-t, hogy aztán három évvel később 5,6 millióért eladják a Manchester Unitednek. A túlsúlyos, alkoholista Tony Burnsért is csak 250 ezer dollárt fizettek, akit 1977-ben az angol szakírók megválasztottak bajnokság legjobb játékosának.