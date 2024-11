Csütörtökön még azon tanakodtak egyes francia lapok, hogy megannyi sztárcsapat közül miért pont a Paris Saint-Germain nem próbálja megszerezni a Sporting bomba formában lévő magyar csatárát, Viktor Gyökerest. Azonban alig telt el 24 óra és a legnagyobb francia sportlap, a L'Equipe már arról cikkezik, hogy a dúsgazdag fővárosi klub is harcba indul a csatár megszerzéséért.

Viktor Gyökeres valósággal ontja a gólokat, a Manchester Citynek is jutott belőlük három

Fotó: AFP

Az idényben 17 meccsen 23 gólnál járó, ebből négy meccsen 5-öt a BL-ben rúgó Gyökerest maga Luis Enrique, a PSG edzője szeretné nagyon a csapatában tudni.

Érdekes egyébként, hogy Gyökeres most lett ennyire kelendő, hiszen az előző szezonban is remekelt, akkor 50 meccsen 43 gólig jutott.

Minden esetre a francia sportlap információi szerint a PSG képviselői már felvették a kapcsolatot a lisszaboni zöld-fehérekkel és zajlanak az egyeztetések a két klub között.

Kérdés azonban, hogy mekkora hátrányból indul a versenybe későn bekapcsolódó PSG a kihívókkal szemben. Ugyanis a legtöbb európai lap szerint

a két manchesteri csapat, a City és a United mellett a Bayern München és az FC Barcelona is képben van a Brommapojkarnából induló ma már azonban 100 millió euróra becsült csatár aláírásáért.

A vevőkkel szemben egyértelműen a Sporting van nyeregben, ugyanis Gyökeresnek 2028. június 30-ig szóló szerződése van a zöld-fehérekkel, és, ha ilyen ütemben rúgja a gólokat a 22-szeres svéd válogatott (aki természetesen most is ott van a svéd Nemzetek Ligája-keretben), akkor még fentebb fog menni az ára. Igaz, a szakértők többsége szerint kisebb csoda lenne, ha a következő szezont is a Sportingban kezdené.

