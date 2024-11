Alessandro Del Piero a Veneto megyében található Coneglianóban született éppen 50 évvel ezelőtt. Édesapja, Gino villanyszerelő, anyja, Bruna házvezető volt. A fiatal Alexnek hamar eldőlt a sorsa, ugyanis gyerekként is csak a foci érdekelte. Két barátjával folyamatosan fociztak, de végül csak belőle lett profi játékos. Bátyja, Stefano Del Piero rövid karrierje során a Sampdoria játékosa volt, de egy sérülés miatt hamar vissza kellett vonulnia, így egyengethette később Alessandro ügyeit.

Alessandro Del Piero fiatalon a Juventushoz került

Fotó: juventus.com

A Fiorentina és az AC Milan is érdeklődött iránta, de Alex a klublegenda, Giampiero Boniperti közbenjárásának köszönhetően Torinóba került. Itt kezdődött, az amire mindenki emlékszik, aki látta őt játszani.

Igazi világsztár lett, az olasz foci legnagyobb tehetsége és állócsillaga, egy olyan játékos, aki a mai focit ismerve furcsa, hogy annyi időt el tudott tölteni a Juventusban,

ráadásul ő volt az, aki a másodosztályban is kitartott szeretett csapata mellett. Az Il Pinturicchio becenevet kapta Del Piero, ami kis testalkatú embert jelent, de volt egy ilyen nevű reneszánsz festő is és ráaggatták ezt a bevenevet Roberto Baggióra is. Del Piero 19 éven át szolgálta a Zebrákat, amikor ő ott volt, egész Olaszország és Európa a Juventust akarta legyőzni. Del Piero nyolc bajnoki címet nyert a Serie A-ban (volt még kettő, amit a Calciopoli miatt elvettek a torinói csapattól), valamint nyert egy Olasz Kupát, Bajnokok Ligáját, négy olasz, egy európai Szuperkupát, Világkupát és még sok mást is egyéni szinten.

Del Piero akkor tűnt fel, amikor sokan úgy gondolták, hogy a fantasista szerepköre szép lassan kikerül majd az edzők jegyzetfüzeteiből, de érkezett Del Piero, majd Totti is. Del Piero 1993-ban került a Juventushoz, első meccsén szeptemberben lépett pályára, második meccsén gólt is szerzett, majd, amikor először volt kezdő, rögtön három gólt lőtt a Parma ellen a bajnokságban.

Stílusikon is volt Aessandro Del Piero

Fotó: juventus.com

Alessandro Del Piero karrierje két Baggio sorsán is múlott

Az egyik Roberto volt, a játékos, akit a kilencvenes évek elején Olaszországban az abszolút fantasistának tartottak. A pályán mutatott zsenialitása miatt imádták a szurkolók, igazi művész volt a pályán, akit rengetegen bálványoztak. 1990 és 1994 között négy egymást követő szezonban volt a klub gólkirálya. A másik Baggio Dino volt, aki keményen dolgozó középpályás volt. 1994 nyarán Del Pierót felajánlotta a Juventus a Parmának, amely érdeklődött Dino iránt is. Kezdetben Baggio nem volt hajlandó elhagyni Torinót, de némi gondolkodás után beleegyezett a váltásba. Ennek a következményeként Del Piero maradhatott az Öreg Hölgynél, de Roberto Baggio mellett ott volt Gianluca Vialli és Fabrizio Ravanelli is, így nem tűnt reálisnak az, hogy Del Piero komoly lehetőséget kap majd. A sérülések miatt végül elég sokat játszhatott, az 1994-95-ös szezonban 11 góli jutott. A Fiorentina ellen ebben a szezonban szerezte egyik legszebb gólját, a szezon végén pedig UEFA Kupát nyert a csapattal, Del Piero az Aranylabda-szavazáson ötödik lett, az edző, Marcello Lippi pedig úgy döntött, elengedi a másik Baggiót is.