Az Aranylabda-történelem legsikeresebb futballistája: Lionel Messi rekordot jelentő nyolc alkalommal nyerte el a díjat

Fotó: AFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

2023-ban Erling Haalandnak volt óriási esélye a díjra, a norvég csatár 53 meccsen 52 góllal segítette történelmi triplázáshoz a Manchester Cityt. Hiába azonban a rengeteg gól és a nagy sikerek, ismét Messié lett az Aranylabda, köszönhetően annak, hogy 2022 decemberében megnyerte azt a trófeát, amely még hiányzott a gyűjteményéből.

A 37 éves klasszis világbajnoki címre vezette Argentínát a katari tornán, ezt pedig a legrangosabb egyéni díjjal honorálta a France Football.

Messi nyolcszoros aranylabdásnak mondhatja magát, ezt a rekordot pedig talán soha senki sem fogja megdönteni.

Virgil van Dijk 2019-ben, Erling Haaland 2023-ban lett második Lionel Messi mögött az Aranylabda-szavazáson

Fotó: AFP (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Puskás Ferenc meglopása, Albert Flórián megdicsőülése

A magyar labdarúgás az 1950-es évek első felében élte egyik nagy fénykorát, ám a France Football szerkesztősége csak 1957-től kezdte el kiosztani az akkor még és sokáig a legjobb európai labdarúgónak járó elismerést. 1950 és 1956 között minden idők legnagyobb magyar futballistája, Puskás Ferenc akár többször is megkaphatta volna a díjat, de 1960-ban is nagyon közel állt hozzá.

Puskás akkor már a Real Madrid játékosaként varázsolt hétről hétre, 38 meccsen 50 gólt szerzett, az Eintracht Frankfurt ellen 7-3-ra megnyert BEK-döntőben egymaga négy gólt rúgott.

Ezek után minden esélye megvolt az Aranylabdára, ám az elismerést a Barcelonavál spanyol bajnoki címet szerző Luis Suárez kapta meg, míg Puskásnak a második hely jutott.

Puskás "meglopása" azért is felháborító, mert 12 találatával a BEK gólkirálya lett az 1959/1960-as idényben, míg Suárez csupán egyetlen gólt lőtt a sorozatban. A bajnokságban a Real-legenda 25-ször talált be az ellenfelek kapujába, a Barca klasszisa viszont csak 13-szor. Ehhez még azt is érdemes hozzátenni, hogy Puskás és Suárez közvetlen összecsapásából is a magyar focista jött ki győztesen: a Real oda-vissza verte a Barcát, Puskás mindkét bajnoki meccsen gólt lőtt. Talán emiatt is nyilatkozott szerényen a győztes, miután átvette az 1960-as Aranylabdát.

Voltak igazán nagy játékosok, akik soha nem kapták meg ezt a díjat. Ezért nem olyan nagy dolog" -

mondta Suárez.

1960-ban Puskás Ferencnek kellett volna kapnia az Aranylabdát

Fotó: Getty Images/2005 Getty Images/Central Press

Kellemesebb emlék a magyar futball szempontjából az 1967-es esztendő, ugyanis ebben az évben Albert Flórián kapta a rangos díjat. A Császár becenévre hallgató klasszis a Ferencváros csapatában 1959 és 1974 között 351 bajnoki mérkőzésen 256 gólt szerzett.

Pályafutásának legnagyobb elismeréseként 1967-ben - eddig egyetlen magyarként - elnyerte a France Football Aranylabdáját, a legjobb európai futballistát megillető elismerést.

"Technikailag és taktikailag szinte felülmúlhatatlan egyéniség" - szólt az indoklás a 75-szörös magyar válogatott csatárklasszis díjazásakor. A legendás futballista boldogságát fokozta, hogy néhány nappal korábban megszületett második gyermeke, a később szintén labdarúgóvá érett ifjabb Albert Flórián, ám a szocialista korszakra jellemzően nem több tízezres szurkolósereg előtt, hanem szinte titokban, egy szűk körű rendezvényen vehette át az Aranylabdát.

Az egyetlen magyar Aranylabda-nyertes, Albert Flórián

Fotó: MTI/NDK

