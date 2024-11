Ismét bekerült a keretbe az argentin válogatott első számú kapusa, Emiliano Martínez, aki októberben letöltötte két meccsre szóló eltiltását. Az Aston Villa kapusát azért büntette meg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), mert egyrészt a Chile elleni szeptemberi vb-selejtezőn olyan obszcén gesztust tett a Copa America-trófeával, mint a 2022-es katari világbajnok megnyerése után a legjobb kapusnak járó különdíjjal, illetve a Kolumbiában 2-1-re elveszített meccs után megütött egy helyi operatőrt.

Emiliano Martínez letöltötte a büntetését, visszatérhet az argentin válogatottba

Fotó: NurPhoto via AFP

A regnáló világbajnok keretében ismét ott van a csapatkapitány, a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, aki Paraguayban 190. alkalommal szerepelhet a nemzeti csapatban.

Ugyanakkor az októberi mérkőzésekhez hasonlóan a Katarban világbajnoki címet szerző csapatból ezúttal sem került be a keretbe Marcos Acuna és Paulo Dybala. A szövetségi kapitány viszont továbbra is számít a fiatalokra, így többek között Alejandro Garnacho, Leonardo Balerdi, Thiago Almada, Facundo Buonanotte és Nicolás Paz is ott van a keretben, akárcsak a Valencia 23 éves középpályása, Enzo Barrenechea, aki először kapott meghívót Lionel Scalonitól.

Az argentin válogatott november 15-én Paraguayban lép pályára, majd öt nappal később Perut fogadja a világbajnoki selejtezőn. Argentína tíz forduló után 22 ponttal áll és vezeti a dél-amerikai selejtezőcsoportot.

Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (PSV Eindhoven), Gerónimo Rulli (Marseille)

Védők: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuén Pérez (Porto), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon)

Középpályások: Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (AS Roma), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Enzo Barrenechea (Valencia) , Thiago Almada (Botafogo), Facundo Buonanotte (Leicester City), Nicolas Paz (Como)