Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatta az MTI-t pénteken. "Az MLSZ a klubokkal is egyeztetett a kérdésben és kérte a klubokat, hogy mindent tegyenek meg a mérkőzések zavartalan lebonyolításáért, így a szurkolók is készülhetnek a hétvégi helyszíni találkozó látogatásra" - olvasható a közleményben.

