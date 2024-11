Toby Alderweireld, a belgák aranygenerációjának tagja, a 2014-es és a 2022-es világbajnokságon is szerepelt, míg 2018-ban vb-bronzérmet ünnepelhetett. 2023. márciusában váratlanul bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, ami azért is volt meglepő, mert a katari világbajnokság után még arról beszélt, hogy a folytatásban is csapat rendelkezésére akar állni. Alderweireld így már csak a klubfutballra koncentrál, jelenleg a belga Royal Antwerpben játszik. A 35 éves hátvéd 127 meccsen lépett pályára a belga válogatottban, ezeken összesen 5 gólt szerzett, közülük az egyiket a Magyarország elleni 2016-os Eb-nyolcaddöntőben.

Pánikrohamai miatt mondta le tavaly a válogatottságot Toby Alderweireld

Fotó: AFP

Alderweireld most elárulta, hogy döntése hátterében egészségügyi problémák álltak. Az első komoly figyelmeztetőjelekre az Union Saint-Gilloise elleni Belga Kupa-mérkőzésen lett figyelmes – írja az ESPN.

"Nem tudtam aludni a meccs előtti éjszaka, majd másnap kora reggel elmentem az edzőközpontba. Mielőtt elindultam otthonról, bevettem egy koffeintablettát, mert nem szeretem a kávét. Aztán amikor az autóban ültem, a szívem hirtelen nagyon hevesen kezdett verni.

Azt hittem, szívrohamot kapok és meghalok. Átfutott az agyamon, hogy soha többé nem fogom látni a gyerekeimet. Útközben megálltam, bementem egy bútorboltba, és megkérdeztem az ott dolgozókat, hogy ki tudnák-e hívni hozzám a 911-et"

– mesélte a rutinos védő a belga VRT-nek.

A 35 éves Alderweireld még klubszinten, a belga élvonalban szereplő Royal Antwerpen játszik

Fotó: Belga via AFP

Az Ajax, a Tottenham és az Atlético Madrid korábbi játékosa elárulta, hogy az eset után nem sokkal ismét pánikrohamot kapott, ám ezúttal az éjszaka közepén.

"Kiderült, hogy a sok stressz idézett elő nálam szívritmuszavart. Emiatt kaptam pánikrohamokat, amitől még hevesebben vert a szívem. Igazság szerint az őrületbe kergeted magad. Egy bizonyos ponton azt hiszed, szívrohamod van és meg fogsz halni" – fogalmazott.

Alderweireld ezt követően orvosi vizsgálatokon esett át, elmondása szerint pedig néha még mindig gyötrik a rohamok.

"A tesztek mindent rendben találtak. Sok emberrel beszéltem erről, és mind azt mondták, hogy a túl sok stressz miatt van a pánikrohamom. Még most is előfordul néha, hogy elkap a roham, de már megszoktam és el tudom fogadni" – mondta Alderweireld, aki a Tottenhammel és az Atléticó Madriddal is játszott BL-döntőben.