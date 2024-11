Luis Enrique csapata jelenleg kiesésre áll a BL-ben

Fotó: AFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Gulácsi Péterék az életükért küzdenek

Négy forduló elteltével öt csapat áll négy vereséggel a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Slovan Bratislava, a Crvena zvezda, a Young Boys és a Sturm Graz szerényebb teljesítménye talán senkinek sem okozott hatalmas döbbenetet, ám az óriási meglepetésnek számít, hogy az RB Leipzig is még pont nélkül áll. A magyar válogatott Gulácsi Péter és Willi Orbán klubja az Atlético Madridtól, a Juventustól, a Liverpooltól és a Celtictől is kikapott, ezért a csapatnak most már pontokat kell szereznie, hogy még legyen esélye a nyolcaddöntőbe jutásra. Nincs könnyű sorsolásuk a németeknek, hiszen a spanyol, az olasz és az angol együttes is erősebb, ám a papíron jóval gyengébbnek számító skótok elleni 3-1-es vereségre nem lehetnek büszkék. Az ötödik fordulóban a 2023-ban BL-döntős Inter otthonába utazik a Lipcse, a milánói gigász ellen pedig nem lesz könnyű dolga, a pontszerzés is bravúrnak számítana.

Amennyiben Gulácsiék ezúttal is vereséget szenvednek, akkor nehéz elképzelni, hogy odaérjenek a tabella 24. helyére.

Gulácsi Péter bravúrjaira az Inter ellen is nagy szüksége lesz a Lipcsének

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az RB Leipzig története során kétszer játszott Olaszországban nemzetközi kupameccset, és mindkétszer nyerni tudott: az Európa-liga 2017/2018-as kiírásában a Napoli otthonában győzött 3-1-re, majd ugyancsak a második számú európai kupa 2021/2022-es negyeddöntőjében az Atalanta vendégeként aratott 2-0-s sikert. A két csapat formája alapján egyértelműen az Inter az esélyese a keddi mérkőzésnek, a milánóiak a hétvégén a bajnokságban egy félidő alatt öt gólt szerezve nyertek a Verona otthonában, míg a Leipzig 4-3-ra kikapott a Hoffenheim vendégeként, és már három forduló óta nyeretlen a Bundesligában. Az Inter a legutóbbi öt meccsén ráadásul csak egy gólt kapott, a Napoli elleni rangadón.

Az angol bajnok Manchester City a legutóbbi öt mérkőzését elveszítette - a BL-alapszakasz előző fordulójában a Sporting Lisszabon 4-1-re ütötte ki -,

Pep Guardiola együttese ezúttal hazai pályán a Feyenoord ellen próbál meg véget vetni rossz sorozatának.