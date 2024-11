Hiába idegenben lépett pályára a Barcelona, már az első percektől kezdve arra törekedett, hogy irányítsa a mérkőzést. Nem telt el negyedóra sem az első gólig, a 15. perc elején egy remek indítás és egy labda alá futó védő miatt Raphinha lényegében a kapuig futhatott és szerezte meg a vezetést a Barcának (ITT nézhető meg a gól).

Alig öt perccel később majdnem egyenlített a Celta Vigo, egy parádésan eltalált, jó 27 méterről megküldött lövést kellett a vendégek kapusának bravúrral a felső léc alól kitolni, így maradt a 0-1. Az első játékrész katalán labdabirtoklási fölénnyel és egy gólos előnnyel ért véget.

Raphinha gólt lőtt és gólpasszt adott a meccsen. Fotó: AFP / AFP or Licensors/Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at the Balaidos stadium in Vigo on November 23, 2024. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

A második játékrészben, a 61. percben Lewandowski villant meg a kapu előtt, miután pazar kiugratást kapott az első találatot jegyző Raphinhától, aki igazi csapatkapitányként a Barcelona legjobbja volt a találkozón. A lengyel veterán támadó kettőre növelte a vendégek előnyét az utolsó félórára (ITT lehet megnézni a gólját).

A Celta Vigo a második bekapott gól után kétszer is szépíthetett volna, de a vendégek kapusa mindig a helyén volt, így nem tudtak közelebb kerülni a Barcához, sőt, a 77. perc végén Raphinha a második gólját is meglőhette volna, de a kapufáról kifelé pattant a labda. Ekkor úgy tűnt, zsebben a három pont, de aztán valami egészen elképesztő összeomlást mutatott be Hans-Dieter Flick csapata, kezdve azzal, hogy Casadó hét perc alatt kapott két sárga lapot és került így emberhátrányba a Barca. Aztán két percen belül két gólt is kapott a csapat a 84. és 86. perc között, az elsőt egy egészen kapitális védelmi hiba után (ITT és ITT nézhetők meg a gólok).

A katalánok a 2-2-s döntetlen ellenére is vezetik a spanyol bajnokságot.