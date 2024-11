A Barcelona pénteken ünnepelte fennállása 125. évfordulóját, de a jubileum nem sikerült szépre. A fordulót a 17. helyről váró Las Palmas elleni meccs első félidejében Alejandro Balde súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, majd Sandro Ramírez góljával a második félidő elején a vendégek szereztek vezetést. Ugyan a kapufáig is jutó Raphinha egyenlített, Fábio Silva hat percre rá ismét a vendégeket juttatta előnyhöz. A hajrában többször is pontot menthettek volna a katalánok, de a legnagyobb helyzetek is kimaradtak. A barcelonai csapat korábbi kapusa, Jasper Cillessen rengeteg bravúrt mutatott be, így a nyáron szerződtetett holland játékos a Las Palmast győzelemhez segítette.

A korábbi Barcelona-kapus, Jasper Cillessen remekelt a katalánok ellen a Las Palmas játékosaként

Fotó: NurPhoto via AFP / Alberto Gardin

A La Ligában odahaza január óta először veszítő Barcelona a vereségével vesztett pontok tekintetében már rosszabbul áll, mint a Real Madrid, de két meccsel többet játszva, négypontos előnnyel így is Hansi Flick együttese áll a spanyol bajnokság tabellájának élén.