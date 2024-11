A Leicester City elleni Premier League-meccs idején a parlamentben kell majd magyarázkodnia a brazil sztárnak egy fogadási ügy miatt. A West Ham középpályásának ezen a héten kellett volna tanúvallomást tennie egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt Sao Paulóban, de jogi csapatának sikerült elérnie, hogy megjelenését elhalasszák. Paquetának így december 3-án kell tanúvallomást kell tennie a brazil szenátorok előtt, de így lemarad csapata egyik bajnoki meccséről.

Lucas Paqueta szándékosan gyűjtött sárga lapokat?

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Paqueta ellen Brazíliában is nyomozás folyik, miután az angol szövetség azzal vádolta meg, hogy négy angol bajnokin is szándékosan gyűjtött be sárga lapot, hogy ezzel pénzt szerezzen a fogadóknak. A 27 éves játékos végig tagadta a szándékosságot.

Eközben Paqueta nagybátyja, Bruno Tolentino ellen is vizsgálat folyik Brazíliában, miután elismerte, hogy 5000 fontnyi összeget fizetett a Real Betis korábbi támadójának, Luiz Henriquének, néhány nappal azután, hogy két gyanús sárga lapot kapott, ami miatt Spanyolországban vizsgálódnak.

A két ügy azért kapcsolódik össze, mert a gyanús fogadásokat a West Ham mezszponzora, a Betway online szerencsejáték cég jelentette a hatóságoknak. Paqueta gyanús fogadásai közül többet is a családtagjai tettek meg.