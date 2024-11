A szeptemberben kinevezett Máté Csaba vezetésével a Debrecen sorozatban öt bajnoki mérkőzést vesztett el. Ezt követően a Ferencváros egykori segédedzőjének távoznia kellett, helyére pedig a klublegenda Dombi Tibor ugrott be a kispadra. A vezetésével a Loki kiesett a Magyar Kupából, vasárnap azonban bravúros döntetlent ért el a Ferencváros otthonában.

Dombi Tibor együttese hatalmas szívvel játszott a Fradi ellen

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Hétfőn aztán debreceniek kiadtak egy közleményt, amelyben tudatták, hogy a hétvégi Győr elleni meccsen még biztosan Dombi Tibor irányít, azonban hangsúlyozták, hogy továbbra is folyik az edzőkeresés, az új stáb bemutatása pedig a jövő hét elejére várható.

Ezzel egybevág, hogy az m4sport.hu információja szerint a DVSC felvette a kapcsolatot a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Bernd Storckkal. Azt írják, hogy a Lokinál válságmenedzsert keresnek, miután a most zajló szezonban már két edzőnek, Szrdjan Blagojevicsnek és Máté Csabának is távoznia kellett a csapat rossz szereplése miatt. A leírás illik Bernd Storckra, aki korábban már több csapatot is nehéz helyzetben vett át, ráadásul egyik segítője, Czuczi Mátyás korábban már dolgozott Debrecenben Joan Carillo mellett.

Nem mellesleg a német szakember pontosan tudja, hogy milyen a Loki csapatkapitányával, Dzsudzsák Balázzsal együtt dolgozni, hiszen 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, és többek között vele jutott nyolcaddöntőbe a nemzeti csapat a 2016-os Európa-bajnokságon.

Bernd Storck lehet a DVSC új edzője

Fotó: Polyák Attila - Origo

A 61 éves szakember legutóbb a román labdarúgó-bajnokságban szereplő Sepsi OSK vezetőedzőjeként dolgozott, azonban hiába kezdték két győzelemmel a szezont, ezt egy hatmérkőzéses nyeretlenségi sorozat követte, így szeptember elején közös megegyezéssel távozott a klubtól.