A Manchester United 3-2-re legyőzte a norvég Bodø/Glimt csapatát az Európa-liga ötödik fordulójában, így győzelemmel mutatkozott be az Old Traffordon a csapat új edzője, a portugál Rúben Amorim. A találkozó azonban nem csak a manchesteri csapat sikeréről, hanem a szurkolók elképesztő inváziójáról is emlékezetes marad.

Jelentések szerint a csütörtök esti találkozóra 6714 norvég szurkolók érkezett, ez pedig minden idők legnagyobb számú vendégtábora volt az Old Traffordon. Nem mellesleg a Bodø/Glimt szurkolói nem csak nézelődtek az Álmok színházában, hanem eszméletlen hangulatot teremtettek, ha már közel 1800 kilométert utaztak.

