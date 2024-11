A Manchester City sztárja, Erling Haaland egyetlen napra börtönbe kerülhet Svájcban egy be nem fizetett bírság miatt. A svájci Blick szerint Haaland komoly bajba kerülhet, amikor legközelebb Svájcba látogat, ugyanis a tartozása miatt akár egynapi börtönre is ítélhetik.

Erling Haaland rossz hírt kapott

Fotó: NurPhoto via AFP

A norvég egy napot börtönben is tölthet, amiért nem fizetett be egy bírságot. A svájciak szerint Haalandnak egy 60 frankos tartozása van, miután az országban elkövetett szabálysértésért kiszabott közlekedési bírságot nem fizette be, ezért pedig akár börtönbe is kerülhet.

Erre azonban kevés az esély, ugyanis Haaland minden bizonnyal megengedheti majd magának azt, hogy befizesse ezt az összeget, amikor legközelebb az országba érkezik és akkor elkerülheti a börtönbüntetést. Haaland édesapja, Alfie-Inge 2023-ban költözött Svájcba, minden bizonnyal akkor büntették meg a focistát, amikor karácsonykor meglátogatta az apját.

A Manchester City csatára 12 góllal vezeti a góllövőlistát a Premier League-ben, de csapata nagyon rossz formában van, ugyanis legutóbb 4-0-ra kapott ki a Tottenhamtől.