1954. december 13-án a Wolverhampton Wanderers hazai pályán 3-2-re legyőzte a Puskás Ferencék által fémjelzett Budapest Honvéd csapatát. A Molineux Stadionban, 55 ezer néző előtt lejátszott esős mérkőzés több szempontból is különleges volt, hiszen nem sokkal a két angol-magyar találkozó után következett, élőben közvetítette a televízió, villanyfényben került sor az összecsapásra, és ezt tartják a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) sorozat megteremtőjének is. A meccsen Kocsis Sándor és Machos Ferenc góljaival 2-0-ra is vezetett a most az NB II utolsó helyén álló Honvéd, de az angolok fordítani tudtak. A 70. évforduló alkalmából a jelenleg a Premier League 19. (utolsó előtti) helyén álló Wolves felhívást intézett a szurkolóihoz, "a világ valaha volt egyik legnagyobb csapatának" tartott Budapest Honvéddal kapcsolatban.

Hamarosan egy Wolverhampton-szurkoló is megtekintheti a Budapest Honvéd egyik NB II-es bajnokiját

Fotó: honvedfc.hu

A Budapest Honvéd NB II-es meccsére nyerhetnek VIP-belépőt a Wolverhampton szurkolói

A jeles alkalomból, a Puskásék elleni siker emlékére a Wolverhampton egy különleges, aranyszínű mezt dobott piacra, amely az 1950-es években újdonságnak számító, a Molineux Stadion reflektorainak fényét visszaverő anyagból készült szerelést idézi. A mez önmagában 60 fontba kerül, egy ajándéktárgyakkal közös csomagban pedig 125 fontért (62 ezer forintért) kapható meg. A szurkolóknak pedig több okból is érdemes lehet vásárolni belőle, ugyanis a vevők különleges programon vehetnek majd részt december 14-én, az Ipswich Town elleni hazai bajnokin, ráadásul fődíjként a klubhonlap szerint

valaki egy felejthetetlen háromnapos budapesti utazást nyerhet, VIP-vendégként átélve egy Honvéd-meccs izgalmait"

– vette észre a Ripost.

A Wolverhampton e hét szombaton a Fulham otthonában, míg a másodosztályú Honvéd hétfőn a Kisvárda vendégeként tehet legközelebb lépést afelé, hogy a szezon végén sikerüljön kiharcolni a bennmaradást.

