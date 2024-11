A birminghami együttes a Premier League-ből tavaly kiesett Luton Town otthonába látogatott az angol Championship 13. fordulójának pénteki nyitómeccsén. A magyar válogatott Callum Styles először kapott lehetőséget a West Brom kezdőjében és végig játszotta a találkozót, amelyen az első félidő közepén rövid időre félbeszakadt, mivel a lelátón rosszul lett a vendégek egyik szurkolója - írja a The Sun. A West Bromwich közösségi oldalán tett bejegyzésből kiderült, hogy az egészségügyi személyzet azonnal a drukker segítségére sietett, így mindössze két percig állt a játék.

Callum Styles először kezdett új csapatában

Fotó: NurPhoto via AFP

Stylesék aztán közvetlenül a szünet előtt megszerezték a vezetést, miután Josh Maja sarokkal szerzett látványos gólt. A 25 éves nigériai támadó ezzel már a nyolcadik találatát jegyezte az idényben. A 60. percben aztán a Manchester United korábbi játékosa, Tahith Chong egyenlített, így végül döntetlennel zárult mérkőzés a Kenilworth Roadon. A West Brom ezzel továbbra is a rájátszást érő ötödik helyen áll a tabellán.

A balhátvédként szereplő Styles a második félidőben sárga lapot kapott, a lefújás után pedig így értékelt:

"Először kaptam lehetőséget, ráadásul a védelemben egy olyan csapat ellen, amely tavaly még a Premier League-ben szerepelt, szóval úgy érzem, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Megbirkóztunk a hosszú labdákkal és a ránk nehezedő nyomással is. Nyilván csalódottak vagyunk, amiért nem tudtunk feljebb kapaszkodni a tabellán, de örülni kell az egy pontnak is, hiszen nehéz nyerni ilyen csapatok ellen ebben a bajnokságban. Tehetséges csapatunk van, csak kicsivel több szerencsére lenne szükségünk a támadások befejezésénél. Türelmesnek kell maradnunk" – nyilatkozta a WBA honlapján a 23-szoros magyar válogatott középpályás, aki szeptemberben és októberben sem került be a magyar válogatott Nemzetek Ligája-keretébe.