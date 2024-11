Sztanyiszlav Csercseszov Ausztriában, a hazájában és Lengyelországban dolgozott, 2016 és 2021 között pedig az orosz válogatott szövetségi kapitánya volt, mielőtt átvette a Fradi irányítását. A Ferencvárostól aztán 2023 nyarán távozott, és bő egy évig nem volt csapata. Idén júniusban végül annak a kazah válogatottnak az élére került, amely az Európa-bajnoki selejtezők során egyetlen győzelemre volt az Eb-kijutástól. Ám Csercseszov irányításával nem megy Kazahsztánnak, az őszi, hat Nemzetek Ligája-meccsen ugyanis egyetlen pontot szerzett a csapat, és 0-15-ös gólkülönbséggel zárt, ezzel pedig csoportutolsóként kiesett a C divízióba.

A Fradi korábbi edzője, Sztanyiszlav Csercseszov a kazah válogatott szövetségi kapitányaként egyelőre nem sikeres

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Vasárnap, a norvégok ellen 5-0-ra kaptak ki a kazahok Norvégia vendégeként, Erling Haaland mesterhármasának is köszönhetően úgy, hogy már a félidőben is háromgólos volt Csercseszovék hátránya. Még a Norvégia elleni hazai, szeptemberi mérkőzés előtt Csercseszov azzal viccelődött, hogy egy Kalasnyikov gépkarabéllyal fékezik majd meg Haalandot, most a Szovjetszkij Szport erre válaszul azt írta, hogy

a Kalasnyikovot nem engedték be Norvégiába".

Sztanyiszlav Csercseszov kifogásokat is keresett a kazah válogatott Nemzetek Ligája-kiesése után

Sztanyiszlav Csercseszov a kudarcsorozatot részben a szerinte rosszul összerakott versenynaptárral és (egy idegenbeli vereség után) azzal magyarázta, hogy az asztanai stadion átépítése miatt a hazai meccseiket nem tudták az ottani műfüves pályán játszani, pedig ott előnyben lehettek volna az ellenfeleikkel szemben. Csercseszov szerződése 2+2 évre szól, Sztanyiszlav Minyin kommentátor viszont már a Norvégia elleni, vasárnapi meccs félidejében a „Doszvidányevics?” megjegyzésével arra utalt, hogy elköszönhetnek a szövetségi kapitánytól – vette észre a Magyar Nemzet. A megjegyzés arra utalhatott, hogy egy korábbi sajtótájékoztatón egy kazah újságíró Csercseszovot furcsa módon a középső nevén, Szalamovicsnak szólította, amelyen akkor a szövetségi kapitány is humorosan reagált.

