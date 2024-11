"Ha a nyolc Szoboszlait megversenyezteted, abból lesz Wirtz és Musiala. Itt pedig örülünk, hogy van egy Szoboszlaink. Tehát reménykedjünk, meg szeressük őket, de ilyen kis mennyiségből azért nem lehet ugyanazt kihozni" - magyarázta.

Hozzátette, a Sport Forum Hungary 2024 konferencián szóba került a francia példa, ami "nagyon szép és jó, csak azok más méretek, más sebesség". Meglátása szerint a magyaroknak inkább a spanyolos irányt kellene követniük.

Tudunk focizni, de kicsik vagyunk, nem vagyunk olyan gyorsak, viszont vág az agyunk. A futballkultúránk régen is abból élt, hogy jól kombináltak a játékosok. Ezt kell erősíteni, mert ebben még van deficit, és ebben még nagyon sokat lehet előrelépni.

Ha belevesszük az iskolákat, a tanárokat, a családokat, és így tovább, akkor lesz nekünk is minden korosztályban három Szoboszlaink, és akkor lehet, hogy lesz a háromból egy Musiala" - nyilatkozta.

A jövő tehetségeit keresi Dárdai Pál

A múlt héten derült ki, hogy továbbra is a német Hertha BSC-nél dolgozik majd Dárdai Pál, a berlini klub játékos- és edzőlegendája, aki a jövőben a kelet-európai játékosok felderítését felügyeli, és egyfajta márkanagykövetként is tevékenykedik majd. Bár több helyen is megjelent, hogy akár a klub elnöki posztjára is esélyes lehet, most elmondta, hogy erről szó sem volt, nem is tudja, honnan szedték az információt.

Dárdai Pál a jövőben a kelet-európai játékosok felderítését felügyeli majd a Herthánál

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Én találtam ki ezt a feladatot, mert olyat szeretnék csinálni, amihez van kedvem, és rendesek voltak, mert támogatták. A játékosmegfigyelés része a 16 évesekre vonatkozik, tehát velük kapcsolatban kell képben lennem" - mesélte. Felidézte, hogy a felnőtt csapat vezetőedzőjeként kamatoztatni tudta, hogy az összes gyereket ismerte, aki a Hertha utánpótlásában szerepelt.