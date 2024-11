Az előző Bundesliga 2-es szezon végén harmadszor is távozott a Hertha BSC vezetőedzői posztjáról a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 1997 és 2011 között összesen 372 meccsen játékosként is futballozott a csapatnál. Dárdai Pál a kispad nyári elhagyása után ígéretet kapott a berlini klubtól arra, hogy találnak neki egy új pozíciót, ám azóta nem volt konkrét feladatköre a magyar szakembernek. Korábban arról is lehetett olvasni, hogy esetleg őt választhatják meg a Hertha elnökévé, ám végül nem szerepelt azon jelöltek között, akik közül vasárnap este, a klub rendes közgyűlésén sor került az elnök (és az igazgatóság) megválasztására. Előbbire Kay Bernstein januári halála után volt szükség, azóta ugyanis átmenetileg töltötte be a posztot Fabian Drescher.

Dárdai Pál lesz a Hertha BSC kelet-európai játékosmegfigyelője, emellett pedig a klub márkanagykövetének is megválasztották

Fotó: ndreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Végül a vasárnap esti közgyűlésen nem történt meglepetés, a 42 éves

Fabian Drescher kapta a legtöbb, 2983 szavazatot, az összes szavazat 81,7%-át, ezzel ő lett a Hertha BSC új elnöke,

Anne Noske pedig az ő alelnöke. Drescheren kívül az autókereskedés- és szállodatulajdonos Uwe Dinnebier 582, a hetvenes években a Hertha BSC-nél futballozó Wolfgang Sidka 64, a 23 éves eurómilliomos Stepan Timoshin 15, míg a stadionban bő 20 éve büfét üzemeltető Olaf Brandt 7 szavazatot kapott.

Dárdai Pál új feladatot kapott a Hertha BSC csapatánál

A közgyűlésen az is eldőlt, hogy a jövőben milyen szerepben számít a berlini klub a magyar legendájára. Thomas E. Herrich ügyvezető igazgató bejelentése alapján Dárdai Pál a folytatásban a Hertha BSC kelet-európai játékosmegfigyelésért felel majd, és mindezt a klub márkanagyköveteként teszi.

A Német Kupában nyolcaddöntős, a német másodosztály tabellájának 11. helyén álló Hertha legközelebb szombat délután lép pályára, amikor az újonc Ulm együttesét fogadja.

