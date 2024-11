A 36 éves középpályás jelenleg az ausztrál élvonalban szereplő Western Sydney Wanderersnél játszik, így ő lett az első még aktív futballista, aki az Egyesült Államokban tulajdonosi részesedéssel rendelkezik egy focicsapatban - írja az ESPN.

A Manchester United korábbi sztárja, Juan Mata leendő MLS-csapat tulajdonosa lett

Fotó: AFP

A San Diego, amelynek többségi tulajdonosa az egyiptomi üzletember, Mohamed Manszúr, 2025-ben csatlakozik az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnoksághoz (MLS). A csapatnak egyébként egyébként már van egy sztársportoló réstulajdonosa a San Diego Padres baseballjátékosa, Manny Machado személyében. Hozzájuk csatlakozik most a Chelsea és a Manchester United korábbi játékosa, Juan Mata, aki a közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Nagyon örülök, hogy bejelenthetem, társtulajdonosa lettem az MLS legújabb és legkülönlegesebb franchise-jának!

Hálásan köszönöm a tulajdonosi csoportnak, és a ligának, hogy lehetővé tették számomra, hogy az első aktív futballistaként résztulajdonos lehessek a bajnokságban, és másodikként David Beckham után. Ez valóban megtiszteltetés. Izgalmas lehetőség, hogy segítsek valami igazán különlegeset felépíteni egy olyan városban és bajnokságban, amelyek hihetetlen ütemben fejlődnek" – írta az Instagramon a 36 éves spanyol középpályás, aki 2023-ban az Alpine Forma-1-es csapatában is szerzett magának részesedést.

A spanyol válogatottal 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok Mata tavaly nyáron távozott a török Galatasaraytól a japán Vissel Kobe együtteséhez, ahol rövid ideig csapattársa volt a magyar válogatott Vécsei Bálint is. Az ázsiai együttessel februárban szerződést bontott, idén szeptemberben pedig ingyen került az ausztrál Western Sydney-hez. A Real Madrid akadémiáján nevelkedett Mata korábban a Valenciában, a Chelsea-ben és a Manchester Unitedben is játszott, a londoniakkal többek között Bajnokok Ligáját és Európa-ligát is nyert, utóbbit a Vörös Ördögökkel is elhódította a 2016/17-es szezonban.

