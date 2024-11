A magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziójában Bosznia-Hercegovina csapatát megelőzve csoportharmadikként zárt, így osztályozót kell vívnia az NL élvonalában maradásért. Erre a B divízió egyik második helyezettje ellen kerül sor, a pénteki sorsoláson pedig kiderült, hogy (Ukrajnával, Görögországgal és Ausztriával szemben) a csoportelsőséget az utolsó fordulóban elbukó Törökország lesz az ellenfél. A török válogatott ellen 2024-ben is az első mérkőzését vívta Magyarország, akkor felkészülési meccsen 1-0-s hazai siker született a Puskás Arénában. Azon a meccsen nem jutott szóhoz Dibusz Dénes, a válogatott elmúlt öt meccsén védő kapusra azonban március 20-án, Törökországban, a magyar labdarúgó-válogatott történetének 1000. hivatalos találkozóján fontos szerep várhat.

Dibusz Dénes a magyar válogatott Nemzetek Ligája-osztályozós ellenfeléről, Törökországról beszélt

Fotó: Mirkó István

„Nehéz megítélni, hogy melyik rivális ellen lett volna a legnehezebb dolgunk, mind a négy lehetséges ellenfél erős csapat, jó szintet képvisel. Nemzetközileg szerintem a török, a görög, az ukrán és az osztrák csapat is egyaránt olyan válogatott, aki ellen egyik topcsapat sem mehet biztosra, sőt, bárkivel fel tudja venni a versenyt. Emiatt én

nem is nagyon állítottam fel magamban előzetesen erősorrendet

– nyilatkozta Dibusz Dénes a Magyar Nemzetnek. – Viszonylag friss élményeink vannak a törökökkel kapcsolatban. Az is igaz, hogy egy felkészülési találkozóból nem szabad komolyabb következtetéseket levonni, de az már ott is megmutatkozott, hogy egy jó csapatról van szó. Sikerült ugyan Törökországot egy büntetőből szerzett góllal megvernünk, de alakulhatott volna másként is az eredmény.

Ez egy teljesen nyílt párharc jelenleg, nem gondolnám, hogy a két csapat közül bármelyik is esélyesebb lenne a másiknál.

A lényeg az, hogy a lehető legjobb formánkban érjünk oda a jövő márciusi találkozókra. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kivívni az A divízióban maradást."

Dibusz Dénes a magyar válogatott 2024-es évéről is megszólalt

A magyar válogatott 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel zárta az idei évet, Dibusz Dénes a tizenháromból hat és fél meccsen védett. A Ferencváros kapusa elmondta a véleményét az elmúlt hónapokról.

„Eléggé felemás volt. Nem tudtunk olyan komoly bravúrt bemutatni ebben az évben, mint amit az elmúlt néhány esztendőben többször sikerült. Most már talán magasabbak is az elvárások, és

lehet, hogy egy hollandok vagy németek elleni pontszerzésnek már nem is tulajdonítunk akkora jelentőséget, pedig azt gondolom, hogy mindegyik nagy szó.

Attól függetlenül, hogy volt néhány olyan találkozó az évben, ahol nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettük volna, szerintem az utolsó mérkőzésekre magára talált a csapat, és újra kezdte azt az arcát mutatni, amit a korábbi években. Én azt gondolom, maradt ebben az évben, de tudjuk is azt, hogy tudunk ennél jobbak, eredményesebbek lenni. A 2025-ös esztendőnek ez lesz az egyik teendője, hogy ezt realizálni tudjuk a pályán. Nagy feladatok várnak ránk, a fő cél az a világbajnokságra való kijutás lesz, úgyhogy ennek kell majd alárendelnünk mindent" – mondta Dibusz Dénes.

A Törökország-Magyarország Nemzetek Ligája-osztályozóra 2025. március 20-án, a magyarországi visszavágóra három nappal később kerül sor.

