A Nemzeti Sport arról számolt be, a Debreceni VSC-nek két-három olyan külföldi edzőjelöltje is van, aki még nem dolgozott az NB I-ben – ez az állítás pedig igaz Bernd Storckra is. A portál azonban most úgy értesült, hogy a német szakembert csak a klub figyelmébe ajánlották, és nincs azon kiszemeltek között, akikkel tárgyalásokat folytat a DVSC - írta meg a haon.hu.

"Bár többen kerestetek azzal, és a sajtóban is megjelent, hogy a korábbi szövetségi kapitánnyal, Bernd Storckkal és Kuznyecov Szergejjel is tárgyal az edzőt kereső DVSC, ám értesüléseim szerint egyik szakember sincs azon két-három jelölt között, akikkel jelenleg tárgyalásokat folytatnak a debreceni vezetők. A két említett szakembert menedzserek ajánlották a klub figyelmébe, de nincsenek az esélyesek között. Olyan szakember érkezhet jövő héten, aki még nem dolgozott Magyarországon" - értesült a lap.

A Loki kispadján a Győr elleni mérkőzésen még Dombi Tibor ül majd, az új trénert elméletileg a jövő héten mutatják be Debrecenben.