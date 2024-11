A forduló előtt a 10. helyen álló ZTE meglepetésre nem állt be védekezni, sőt az első félidő közepén négy perc alatt három gólt rúgott az élvonal egyik legjobban védekező csapata ellen. A Puskás az első félidőben szépített, ahogy a másodikban is, miután a hazai csapat megrúgta a negyedik gólt is, de fordítani nem volt esélye a felcsúti csapatnak.

A házigazdák ezzel a sikerrel ötmeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatukat szakították meg, míg a felcsútiak immár egymás után harmadik élvonalbeli meccsükön nem tudtak diadalmaskodni, egyúttal - a Magyar Kupát is figyelembe véve - ötmeccses veretlenségi szériájuk szakadt meg.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 4-2 (3-1)

Zalaegerszeg, v.: Bogár

gólszerzők: Mim (31.), Kiss B. (33.), Croizet (37., 67.), illetve Stronati (41.), Favorov (75.)

sárga lap: Kiss B. (86.), illetve Maceiras (82.)

ZTE: Németh E. - Szendrei (Safronov, 90.), Evangelu, Medgyes, Várkonyi, Mim - Csonka (Ipalibo, 72.), Sankovic, Kiss B. (Bakti, 90.) - Croizet (Németh D., 82.), Dénes

Puskás Akadémia: Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Favorov - Duarte, Szolnoki (Kerezsi, 61.) - Soisalo (Nissila, a szünetben), Levi (Mondovics, 91.), Nagy Zs. - Plsek (Puljic, a szünetben)

Az első félidőben végig fölényben futballozott a Zalaegerszeg, de arra, ami a 31. és a 37. perc között történt, talán még a legvérmesebb hazai drukkerek sem számítottak. Fél óra elteltével ugyanis éppen éledezni kezdett a Puskás Akadémia, amikor Croizet szabadrúgása után a felső lécről visszapattanót Mim fejelte kapuba. A felcsútiak azonnal válaszolni akartak, ennek eredményeként kinyíltak, amit a zalaiak könyörtelenül megbüntettek: előbb egy ellentámadás végén a 33. percben Kiss Bence, majd két perccel később egy leshatárra adott kiugratás végén Croizet volt eredményes.

Utóbbi találatot a videóbíró is ellenőrizte, de a gól érvényben maradt. A Puskás Akadémiának a szépítésre még futotta az erejéből a szünetig, ám a játék képe alapján úgy tűnt, sok jóban nem reménykedhetnek Hornyák Zsolt vezetőedző tanítványai.