Az alapszakaszt legjobb mérleggel záró Inter Miami az első meccsen 2-1-re legyőzte az Atalantát és a visszavágót is jól kezdte, egy hatalmas kapushiba után pedig a vezetést is megszerezte a 40. percben. A korábban a Premier League-ben is védő rutinos amerikai kapus, Brad Guzan kézből próbálta volna kirúgni a labdát, de elcsúszott, David Martínez pedig az üres kapuba lőtt, ezzel közel került a továbbjutáshoz az Inter Miami – írja a Magyar Nemzet.

Lionel Messi ezúttal nem tudott segíteni csapatán, sorsdöntő összecsapás vár az Inter Miamira

Fotó: Getty Images via AFP

Potyagól után sokkolták Messiéket

Csakhogy a második félidőben Derrick Williams a szünet utáni első negyedóra végén szépített, majd Xande Silva a 94. percben megszerezte a győztes találatot.

Az Inter Miami játékosai, élükön Lionel Mesivel sorra hagyták ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, így végül tíz veretlen meccs után kapott ki újra a floridai együttes.

A továbbjutásról harmadik meccs dönt majd, amelyet egy hét múlva, november 10-én rendeznek az Inter Miami otthonában, a győztes pedig az Orlando City–Charlotte párharc továbbjutójával találkozik a negyeddöntőben.

