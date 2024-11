A Ferencváros csodás gólokkal ütötte ki csütörtök este az ukrán együttest, amelynél érthetően óriási a csalódottság, hiszen a klub négy forduló után szerzett pont és rúgott gól nélkül, -10-es gólkülönbséggel áll a 36 csapatos El-alapszakasz utolsó helyén. A neves ukrán szakíró, Andrej Sahov négy kulcsproblémát nevezett meg, melyek a kijevi csapat egyre reménytelenebb helyzetét jellemzik:

akaratgyengeség, egyéniségek hiánya, alapelvek és erkölcsi tartás hiánya, valamint gerinctelenség.

Varga Barnabás fantasztikusan játszott, a Fradi kiütötte a Dinamo Kijevet az Európa-ligában

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Dinamo Kijev Vlagyiszlav Dubincsak hajmeresztő szabálytalansága miatt már a 17. percben emberhátrányba került, de Sahov szerint ez önmagában nem lehet magyarázat a súlyos vereségre - számolt be róla a Magyar Nemzet. A szakíró a Sepsi OSK csapatát hozta fel ellenpéldának, amely a román bajnokság legutóbbi fordulójában kettős emberhátrányban is egyenlíteni tudott 1-1-re a Petrorul elleni találkozón. Sahov arra is emlékeztetett, hogy a Dinamo Kijev a Bajnokok Ligája 1993/1994-es szezonjában emberhátrányban 3-1-re legyőzte a Koemannal, Sztoicskovval, Laudruppal felálló Barcelonát, és a csapat jelenlegi vezetőedzője, Sovkovszkij akkor még kapusként segítette az együttest.

Ami a Ferencvárost illeti, Pascal Jansen csapata fantasztikus formába lendült, két szoros vereség után két remek győzelmet aratott az El-ben, így jelenleg továbbjutásra áll, sőt, még a Manchester Unitedet és az AS Romát is megelőzi.

