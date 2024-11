A görög üzletember ellen október közepén emelt vádat az angol szövetség, majd egy független bizottság vizsgálata után ötmeccses eltiltást kapott.

Az eltiltás írásos indoklásában az állt, hogy a Fulham ellen 1-0-ra elveszített mérkőzés után Marinakisz a földre köpött, amikor Josh Smith játékvezető és a két asszisztense, James Mainwaring és Tim Robinson is elsétáltak mellette a játékoskijáróban.

Evangelosz Marinakis a Nottingham Forest tulajdonosa

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Marinakisz tagadta, hogy feléjük köpött, állítása szerint érezte, hogy köhögnie kell, így a padlóra lefelé köpött, távolabbra attól az úttól, amelyen a játékvezetői csapat sétált.

A görög üzletember azzal is védekezett, hogy naponta két-három szivart is elszív, ezért gyakran kell köhögnie kell, a köhögése pedig váladékot tartalmaz. Hozzátette, hogy ha köpnie kell, akkor többnyire zsebkendőbe köp, de éppen nincs nála zsebkendő, akkor olykor a padlóra teszi. Marinakisz azt is hangsúlyozta, hogy olykor köhögéskor a váladék a padlóra kerülhet, és azt is elmondta, hogy az incidens napján szúró köhögéstől szenvedett és asztillákat szedett.

Marinakisz beszámolóját végül elutasította a bizottság, így megmaradt az ötmeccses eltiltása.

„Kétségtelenül elutasítjuk a beszámolóját, miszerint köhögés miatt köpött. Meggyőződésünk, hogy szándékosan köpött a földre, amikor a játékvezető elsétált mellette” – olvasható a bizottság közleményében.

A Nottingham Forest tulajdonosa már három mérkőzést letöltött az ötmeccses eltiltásból, de kihagyja csapata vasárnapi, Newcastle United elleni hazai mérkőzését, valamint a nemzetközi szünet után az Arsenal elleni idegenbeli találkozót is.

Evangelosz Marinakisz nemcsak a labdarúgása, de egész Görögország egyik legbefolyásosabb üzletembere és sportvezetője. Médiamogul, hajózási vállalkozó, bőkezű adakozó és több európai futballcsapat tulajdonosa. Sikerei mellett ugyanakkor botrányaival is rendszeres szereplő.