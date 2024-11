Meglehetősen hosszú interjút adott a 88 éves korábbi elnök, ezekből szemlézzük a legérdekesebbnek tűnő részeket: "Az elődöm, Havelange azt mondta nekem a dél-afrikai világbajnokság után (2010-ben volt - a szerk.), ahol a FIFA először keresett valódi pénzt, hogy egy szörnyeteget hoztam létre.

Szörnyeteggé változtattam (a szervezetet - a szerk.). A FIFA szegény volt, amikor 1975-ben technikai igazgatójaként elkezdtem ott dolgozni. Az olyan szponzorok, mint az Adidas, nem fizettek pénzt, csak labdákat és mezeket adtak.

Az első szponzori szerződés, amely valóban pénzt hozott, a Coca-Colával kötött megállapodás volt 1976-ban.

Aztán jött a közszolgálati televízió, amely hirtelen megengedte a reklámozást. A futball szupertermékké vált a televízió számára, egy szuper show-műsorrá, amelyet sok pénzért lehetett eladni. Az első világbajnokság, amely valóban pénzt hozott, a 2010-es dél-afrikai világbajnokság volt. Amikor Infantino 2016-ban elnök lett, kész fészekben ült, a pénzgépezet működött. Most pedig egyre jobban táplálja azt, de a túltelítettség a futball iránti érdeklődés csökkenéséhez vezet." - fogalmazta meg az erős kritikát Blatter.

Blater (jobb oldalon) a FIFA egykori elnöke Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

De még ennél is tovább ment a 88 éves Blatter. "Annyi meccs van, hogy már azt sem tudja az ember, mit nézzen. És a legtöbbjükért még fizetni is kell. Nemrég a Real Madrid és a Milan meccsén észrevettem, hogy a két csapat mellkasán ugyanaz a reklám volt. Egy légitársaság az Emirátusokból. Régebben a szponzorok a Nike vagy az Adidas voltak, a sporthoz kötődő cégek. De most? Néhány hónappal ezelőtt a FIFA szponzori szerződést kötött a szaúdi Aramco olajcéggel.... A labdarúgás kiárusításának vagyunk szemtanúi. Vegyük az európai szövetséget, az UEFA-t. Régen volt egy kupa a bajnokoknak, egy a kupagyőzteseknek, és egy másik a vásárvárosoknak. Ma van egy Bajnokok Ligája 36 csapattal, egy Európa Liga 36 csapattal, egy Konferencia Liga 36 csapattal. És ott van a Nemzetek Ligája.

A következő, 2026-os világbajnokságon pedig már 48 ország vesz részt, ami a FIFA-tagországok közel negyede. Emellett 2025-től lesz a FIFA Klubvilágbajnokság 32 csapattal.