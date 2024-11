A 48 csapatosra növelt létszám miatt egyértelmű, hogy lesznek olyan csapatok is a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, akik az elmúlt évtizedekben a torna közelében sem jártak. Ám van néhány olyan válogatott, aki úgy is közel került már az észak-amerikai foci-vb-hez, hogy a régi lebonyolítás szerint is kijuthatna. Ilyen Üzbegisztán fociválogatottja is, amely jelenleg a világon a leghosszabb veretlenségi sorozattal rendelkezik, hiszen már 20 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Mi történt az üzbég labdarúgó-válogatottal, és kik lehetnek még a selejtezősorozatok meglepetéscsapatai? Megmutatjuk!

Július közepén Kolumbia 28, veretlenül megvívott mérkőzés után szenvedett ismét vereséget, a Copa América döntőjében Argentína múlta felül Néstor Lorenzo szövetségi kapitány együttesét. Az argentinok sikerével "a leghosszabb aktív veretlenségi sorozat" címe átruházódott egy másik csapatra: az üzbég válogatottra. Üzbegisztán fociválogatottja addig 16 meccset vívott meg veretlenül, és azóta még négy találkozón nem talált legyőzőre, és az ázsiai vb-selejtezők harmadik szakaszában jó úton halad afelé, hogy ott legyen a 2026-os világbajnokságon. A 20 meccses veretlenségi szériát a listán második Szenegál (16) és az Európa-bajnok Spanyolország (14) is messziről követi csak. Eldor Shomurodov talán maga sem hiszi el, hogy mennyire jó formában van Üzbegisztán fociválogatottja

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP Üzbegisztán fociválogatottja lehet a legesélyesebb ázsiai ország a 2026-os foci-vb-n Az üzbég válogatott jelenleg a FIFA-világranglista 58. helyén áll, és még sosem volt jobb pozícióban a 45.-nél. A szovjet utódállam a közelében sem volt még világbajnoki részvételnek, az Ázsia-kupák történetében pedig egy 2011-es negyedik hely a legjobbja. A szlovén Srecko Katanec szövetségi kapitány vezérletével azonban az elmúlt bő egy évben megállíthatatlanul menetel előre a csapat. Üzbegisztán utoljára 2023 szeptemberében az Egyesült Államok ellen szenvedett vereséget, azóta viszont 13-szor győzött és 7 döntetlent játszott. A rendszeres világbajnoki résztvevők közül Mexikó, Ausztrália és Irán sem tudta legyőzni az üzbégeket, a náluk kevésbé neves csapatok közül pedig csupán Szíriát és Katart nem tudta legyőzni az együttes. Az AS Roma csapatában futballozó Eldor Shomurodov vezérletével a 2026-os vb-selejtezők második ázsiai szakaszából 6 meccsen szerzett 14 ponttal jutott tovább az üzbég válogatott, amely az év eleji Ázsia-kupán a negyeddöntőben, tizenegyesek után (a statisztikákban ez az eredmény döntetlenként szerepel) esett ki a későbbi győztes Katar ellen. Ősszel aztán megkezdődtek az ázsiai vb-selejtező harmadik szakaszának mérkőzései, az eddigi négy fordulóban pedig Észak-Korea, Kirgizisztán és az Egyesült Arab Emírségek ellen is meglett a három pont, Irán ellen pedig a döntetlen.

Irán és Üzbegisztán kéz a kézben juthat ki a 2026-os foci-vb-re

Fotó: NurPhoto via AFP / Morteza Nikoubazl Négy kör után ezzel Irán és Üzbegisztán 10-10 ponttal vezeti a hatfős csoportot, hatpontos előnnyel a harmadik előtt – úgy, hogy az első két helyezett biztosan kijut a 48 csapatos világbajnokságra, és a 3-4. pozícióban végző válogatottaknak is megmarad az esélye rá. Üzbegisztán legkorábban márciusban biztosíthatja be a kijutását, és a dolgok jelenlegi állása alapján még az is elképzelhető, hogy a házigazdák mellett elsőként teszi majd ezt. (Márciusban válik biztossá az óceániai térség kijutója, és noha matematikailag Dél-Amerikából is kijuthat valaki jövő tavasszal, de Ázsiának van erre a legnagyobb esélye a többi kontinenst tekintve.) Minek köszönhető az üzbég válogatott veretlensége? November 14-én (csütörtökön) Katar-Üzbegisztán mérkőzést rendeznek, egy idegenbeli sikerrel pedig már – ugyan még csak féltávhoz ér a selejtezősorozat – tényleg karnyújtásnyira kerülnének az üzbégek történetük legnagyobb eredményétől. Mindezt úgy, hogy a keretben a 77-szeres válogatott csatáron, Shomurodovon kívül egyetlen igazán ismert név nincsen. Mellette a CSZKA Moszkva 21 éves szélsője, Abbosbek Fayzullaev, és a Lens 20 éves hátvédje, Abdukodir Khusanov azok, akiknek legalább 3 millió euró a piaci értékük. Ezen három játékos mellett a novemberi vb-selejtezős keret tagjai közül ketten játszanak a török, egy játékos pedig az orosz bajnokságban, mindenki más viszont Ázsiában futballozik. Az üzbég válogatott tagjai az Irán elleni meccs előtt

Fotó: NurPhoto via AFP / Morteza Nikoubazl A keret átlagéletkora 27 év, úgy, hogy a már említett Fayzullaev és Khusanov lefelé lógnak ki a kor szempontjából, azaz nem lehet azt mondani, hogy a 37 milliós népességgel rendelkező Üzbegisztán a hirtelen megérkezett utánpótlás miatt kapott szárnyakra. Azt sem lehet egyértelműen mondani, hogy a játékosként olasz bajnok és UEFA-kupa-döntős Srecko Katanec a sikerek titka, hiszen noha a szlovén válogatottat 2002-ben kivezette a vb-re, azóta Macedónia, a Egyesült Arab Emírségek, ismét Szlovénia és Irak szövetségi kapitányaként is leszerepelt. Úgy látszik, kellett neki bő két évtized, hogy ismét csodát hajtson végre, az ellenfelektől függetlenül ugyanis igenis annak mondható Üzbegisztán veretlenségi sorozata, és egyre inkább valószínűsíthető világbajnoki kijutása.

Srecko Katanec az eddigi 41 meccséből 26-ot megnyert az üzbég válogatott szövetségi kapitányaként

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP Ázsia mellett Afrikából és Amerikából is juthat ki újonc a 2026-os foci-vb-re 32 helyett 48 csapat immáron jut ki az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő labdarúgó-világbajnokságra, a kvótákat az alábbi módon osztják ki. 3 hely a házigazdáknak (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)

16 hely Európának (a selejtező 12 csoportgyőztese, majd a pótselejtezőből még 4 válogatott)

9 biztos hely Afrikának (a selejtező 9 csoportgyőztese)

8 biztos hely Ázsiának (a selejtező harmadik szakaszából a három csoport első két-két helyezettje, majd a negyedik szakasz két csoportgyőztese)

6 biztos hely Dél-Amerikának (a körmérkőzéses selejtező első hat helyezettje)

3 biztos hely Észak- és Közép-Amerikának (a selejtező harmadik szakaszának három csoportgyőztese)

1 biztos hely Óceániának (a selejtező harmadik szakaszának nyertese)

2 hely az interkontinentális pótselejtezők győzteseinek (a CONCACAF-zóna 2, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és Óceánia 1-1 válogatottal képviseli majd magát itt) Európában még el sem kezdődött a vb-selejtező, ahogyan a CONCACAF-zóna és Óceánia válogatottjai is még nagyon a kvalifikációs sorozat elején járnak, így aligha lehet következtetéseket levonni arról, hogy kik lesznek ott a vb-n. Esélyeseket természetesen lehet mondani, Óceániából Új-Zéland, Észak- és Közép-Amerikából pedig Panama, Costa Rica és Jamaica a favoritja az automatikus kijutásnak, de még sokat kell tenniük ezért. Panama és Jamaica is eséllyel pályázik a vb-részvételre

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images Ázsia, Afrika és Dél-Amerika azonban már azok közé tartozik, ahol javában zajlik a selejtező. Ázsiában említettük Üzbegisztán és Irán közelségét a kijutáshoz, a másik két csoportban pedig Japán és Dél-Korea áll nagyon jól. Japán mellett várhatóan Szaúd-Arábia vagy Ausztrália zár majd biztos kijutást jelentő pozícióban, a koreaiak mögött viszont Jordánia és Irak között alakult ki nagy csata. A két arab állam közül Jordánia még sosem, Irak pedig csupán egyszer (1986-ban) járt világbajnokságon, és szinte biztosnak tűnik, hogy valamelyiküknek 2026-ban eljön az idő egy (újabb) részvételre.

A legtöbben soknak tartották azt, hogy Afrikából 9 (adott esetben 10) válogatott is szerepel majd a 48 csapatos vb-n, ez a döntés viszont nagyon jól jött néhány olyan országnak, amely eddig esélytelenül vágott neki egy-egy selejtezősorozatnak. A csapatokat a vb-selejtező sorsolása értelmében kilenc darab hatfős csoportba osztották be (Eritrea visszalépésével az egyikben öten maradtak), így tíz forduló után dől el, hogy melyik kilenc válogatott lesz az, aki Afrikából csoportelsőként kijut a vb-re. Négy körön vannak túl a csapatok, eddig Algéria, Tunézia, Elefántcsontpart, Marokkó, Kamerun és Egyiptom első helye nem tartozik a meglepetés kategóriába. Rajtuk kívül viszont van három együttes, akinek az aktuális csoportelsősége valódi szenzáció. A Comore-szigetek, Szudán és Ruanda válogatottjai ugyanis úgy vezetik a csoportjukat, hogy az ötödik kalapból sorsolták ki őket, egyikük sem volt még soha a világbajnokság küszöbén, gyakran az Afrikai Nemzetek Kupájára sem jutnak ki, ráadásul júniusban (az eddigi utolsó forduló idején) sorrendben a 117., a 127. és a 131. helyen, jelenleg pedig a 108., a 110. és a 126. helyen állnak az aktuális világranglistán. Ruanda 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, többek között Dél-Afrikát és Nigériát megelőzve vezeti a hatosát; a 10 ponttal álló Szudánt Szenegál és a Kongói Demokratikus Köztársaság üldözi; míg a Comore-szigetek a szintén 9 pontos Ghána előtt jobb gólkülönbséggel áll a csoportja élén. Sadio Mané és a szenegáli válogatott jelenleg nem áll vb-kijutást érő helyen

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP A labdarúgó-világbajnokságok történetében eddig talán éppen a Kongói Demokratikus Köztársaság (1974-ben, még Zaire néven) és Salvador (1982-ben) szereplése volt a legnagyobb meglepetés, és végül mindketten csupa vereséggel búcsúztak az adott vb-től. Talán az említett három afrikai válogatott boldogan aláírná, hogy sereghajtó lesz két év múlva az észak-amerikai vb-n, csak meg tudják őrizni a csoportjuk első helyét – ez egyértelműen a legnagyobb focicsoda kategóriába tartozna, a megnövelt létszám ellenére.

Papíron a legjobb esélye a dél-amerikai nemzeteknek van a vb-kijutásra, hiszen a tíz indulóból hatan vagy heten lesznek ott a 2026-os tornán. Venezuela kivételével már mindenki szerepelt világbajnokságon, és bizony van esély rá, hogy ez a földrész is újoncot avat. A 18-ból 10 fordulót játszottak már le a CONMEBOL-zónában, és még semmi nem dőlt el, az azonban látszik, hogy Argentína felfelé, Peru és Chile pedig lefelé lóg ki a mezőnyből. Utóbbi kettőnek még így sem kell lemondania a részvételről, ám jelenleg úgy tűnik, hogy Kolumbia, Uruguay, Brazília, Ecuador, Paraguay, Bolívia és Venezuela harcol majd a megmaradt 5+1 helyért, ami kvalifikálást ér(het). A harmadik és a nyolcadik helyezettet a 10. kör után mindössze öt pont választja el egymástól, így komoly izgalmak várhatóak a folytatásban is. A 48 csapatos világbajnokságnak is meglesznek tehát a csodái, hiszen hiába várható majd jó néhány alacsonyabb színvonalú mérkőzés a 2026-os tornán, a kis csapatoknak óriási lehetőség ez történetük egyik legnagyobb sikerének elérésére. Üzbegisztán, Venezuela vagy éppen Jordánia jó úton halad az első vb-szereplése felé, és vannak nemzetek, akik hosszú évtizedek után lehetnek ott ismét egy vb-n. De Magyarországon ezt a reményteli várakozást aligha kell bárkinek magyarázni. Kapcsolódó cikkek

