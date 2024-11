Féltávhoz érkeztek az európai kupasorozatok, de mi most csak a Bajnokok Ligájával, és a Ferencváros bravúros szereplése miatt az Európa-ligával foglalkozunk. Tesszük mindezt abból a szempontból, hogy összehasonlítsuk, hogy szerepelnek az ún. nagyok és kicsik, létezik-e még a papírforma, vagy itt már tényleg mindenki mindenkinek a farkasa. A Fradi is igyekszik megragadni az új lebonyolítás kínálta előnyöket, és nagyon úgy néz ki, hogy ezt sikerrel teszi.

A gyõztes Fradi játékosai megköszönik a szurkolást a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkõzés után a hamburgi Volksparkstadionban MTI/Czeglédi Zsolt

Bajnokok Ligája

Ha ránézünk a tabellára, azt látjuk, hogy a biztos nyolcaddöntőt érő első nyolc helyen (a 9-24. helyezettek oda-vissza párharcokat vívnak tavasszal a legjobb 16 közé kerülésért) csak négy olyan csapat van, amelyiket valóban oda is várta a szurkolók többsége: az éllovas Liverpool, az Inter, a Bercelona és a Dortmund.

A másik négy helyen viszont a Sporting, a Monaco és a két abszolút BL-újonc, a Brest és az Aston Villa pöffeszkedik.

A kupasorozatok rajtja előtt mindenki biztosra vette, hogy az első és második kalapból húzott csapatok jól elverik a harmadik és negyedik kalaposokat, egymással pedig békésen elikszelgetnek, de nem (teljesen) ez történt. Ugyanis a csapatok jobb matekosai hamar rájöttek, hogy jobban megéri kockáztatni a 3 pontért, mint őrizgetni az 1 pontot. Ez aztán egy váratlan helyzetet teremtett, amit többen is remekül használtak ki. Például az egyedül veretlen Liverpool mögött az összetett második helyén álló Sporting, amelyik úgy elverte a jelenleg csak 10. Manchester Cityt, mint jég a határt.

Joggan van mindenki letörve a képen, mert nagy bajban van a PSG

Fotó: AFP

A Citynél nagyobbat már csak a 17-18. helyen álló Bayern München, Real Madrid páros, valamint a 25. PSG ég nagyobbat. Hátra van még négy forduló, de máris látszik, milyen könnyű akár egyetlen bravúrral lépéselőnybe kerülni, vagy egyetlen botlással hatalmas hátrányba kerülni.

Néhány érdekesség

Az angolok a negyedik fordulóig nem kaptak ki, az osztrákok addig nem szereztek pontot. A spanyolok eddig 16 meccsből 8 győzelem, 8 vereségnél járnak.

A németek viszont többet (10) buktak, mint nyertek (8). A Leipzig még egy BL-idényében sem vesztett el több mint négy meccset (négyet is eddig egyszer), most négyből négy vereségnél jár.

A Dinamo Zagreb és a Celtic a legjobbak (7 pont) az egycsapatos országokból, pedig mindkettőnek volt egy-egy durva veresége. A zágrábiak konkrétan megelőzik azt a Bayernt, amelyiktől 9-2-re kikaptak.

A 12. helyen álló Arsenalnak a négy legkönnyebb(nek tűnő) meccse van hátra, miután eddig csak 1-2. kalapossal játszott.

A papírforma szerint az Inter és az Atlético hátralévő sorsolása a legkönnyebb, azaz az Internek van a legnagyobb esélye a top 8-ra, miközben a leghátrébb álló francia csapat, a PSG még játszik a Cityvel és a Bayernnel is, valamint lesz még két idegenbeli meccse, azaz a top 24 is necces lehet.

A Fradi és az Európa-liga

Féltávhoz érkezett az Európa-liga is, hiszen négy forduló ment le a nyolcból a sorozat "alapszakaszában". A Fradi pedig eddig összesen hat pontot szerzett a második számú nemzetközi kupasorozatban, és jelenleg a 14. helyen áll a tabellán a pontjainak és a 7:4-es gólkülönbségének is köszönhetően. Az El-ben ezzel maga mögé utasította a Manchester United és az AS Roma csapatait is, ami óriási teljesítmény.