Az egykori kiváló KEK-győztes, és Európai-bajnoki ezüstérmes középpályás, Rácz László - aki 183 alkalommal futballozott a Dinamo Kijevben, 48-szor a szovjet válogatottban és hét alkalommal a Ferencvárosban - manapság a Munkácson működő labdarúgó-akadémia kurátoraként tevékenykedik.

Rácz László a Fradinak is szurkol

Fotó: Ripost

A 63 éves szakember a Ripostnak nyilatkozott a két korábbi csapata El-mérkőzése előtt.

"Természetesen a Dinamo és a Fradi szereplését is figyelemmel kísérem, mondhatni, naprakész vagyok mindkét együttesből. A mai Dinamo sokkal jobb focit játszik, mint tette azt a korábbi román edző, Mircea Lucescu idején. Az új tréner, Alekszandr Sovkovszkij, a kijeviek korábbi kapusa nemcsak szálfatermetével emelkedik ki az ukrán mezőnyből, hanem azzal is, hogy megtanította játékosainak a modern futball minden tanítható elemét. És szerencséje is van, hiszen a játékosok vevők az edző elképzelésére.

Őszintén mondom, nagyon nehéz dolga lesz a Fradinak Hamburgban. Amíg a magyar bajnok keretében zömében külföldiek vannak, addig a Dinamo ismét elsősorban saját nevelésű és egyre érettebb játékot mutató ukrán játékosoknak ad bizalmat.

Az ukránok pedig nem csak focizni tudnak, de igen lelkesek is. Belerakják a szívüket a játékba" - magyarázta az egykori kiváló labdarúgó.

Rácz azt is kiemelte, úgy látja, hogy a Fradi játéka igen hullámzó, amíg a kijeviek egyenletes formát produkálnak.

"Természetesen mindkét klub közel áll a szívemhez, de

remélem, magyar honfitársaim nem haragszanak meg, ha azt mondom, ukrán győzelmet várok. Ettől függetlenül pedig drukkolok a Fradinak, hogy jusson tovább az Európa-ligában, és nem mellesleg nyerje meg a magyar bajnokságot. Számomra az igen örömteli esemény lenne"

- zárta az egykori kiváló labdarúgó.