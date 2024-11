Dibusz Dénes bravúrjaira nagy szükség lehet a Frankfurt ellen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az alapszakasz utolsó meccsét hazai pályán vívja a magyar bajnok, az a mérkőzés pedig Pascal Jansen számára lesz minden bizonnyal különleges, ugyanis a holland edző előző klubja, az AZ Alkmaar lesz az ellenfél. A holland együttes felemás teljesítményt nyújtott eddig, két győzelemmel, egy döntetlenel és két vereséggel áll 7 pontot gyűjtve a 19. helyen.

A Fradi hátralévő mérkőzései az El-alapszakaszban:

PAOK (december 12-én, idegenben)

Eintracht Frankfurt (január 23-án, idegenben)

AZ Alkmaar (január 30-án, hazai pályán)

A Fradinak tehát megvan az esélye rá, hogy akár a legjobb nyolc között végezzen, de talán annak a legnagyobb a valószínűsége, hogy rájátszásban kell majd kivívnia a 16 közé jutást. Ebben az esetben pedig akár a Manchester United, az AS Roma, vagy a Porto is lehet az ellenfele, amennyiben ezek a klubok is a 9-24. helyek valamelyikén zárják az alapszakaszt.

Az bátran kijelenthető, hogy a Ferencváros komoly tényezővé vált az európai futballban,

hiszen sorozatban hatodszor jutott be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, ahol egyre gyakrabban éli meg a kupatavaszt. A magyar bajnok ellen egyetlen csapat sem mehet biztosra, bárki dolgát képes megnehezíteni, így a legtöbb együttes minden bizonnyal szeretné majd elkerülni az egyenes kieséses szakaszban. Pascal Jansen határozott célt fogalmazott meg, februárban is az Európa-ligában akarja irányítani a zöld-fehéreket. Bárki is kerüljön a Fradi útjába, a csapat mindent meg fog tenni azért, hogy újabb csodás sikerrel szerezzen felejthetetlen pillanatokat legendás szurkolótáborának.