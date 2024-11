Az izraeli sajtó arról számolt be, hogy újra felmerülhet Mahmud Dzsaber Fradiba igazolása.

Mahmud Dzsaber a Fradi célkeresztjében

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Mohammed Abu Fani korábbi csapattársa most is a Makkabi Haifában játszik. A 25 éves, tízszeres válogatott és a franciák és belgák ellen is csapata egyik legjobbja volt az izraeli sajtó szerint, kiemelték, hogy mindkét meccsen ő futotta a legtöbbet és ő szerelt a legtöbbször - írja az ulloi129.hu.

A meccsek után jelent meg a helyi sajtóban, hogy a Slavia és a Fradi is figyeli a játékost és a későbbiekben ajánlatot is tehet.

Arról, hogy a Fradi valóban figyelte a védekező középpályást, még májusban írt a lap.