A címvédő és listavezető Fradi a papírforma szerint könnyű mérkőzésre számíthatott a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában, melyben a sereghajtó Kecskemét vendége volt.

A Fradi hét közben szenzációs sikert aratott a Dinamo Kijev ellen

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Már csak azért is, mert a Ferencváros hét közben 4-0-ra győzte le a Dinamo Kijevet az Európa-liga főtábláján. Igaz a bajnokságban kisebb hullámvölgybe került a zöld-fehér csapat, a legutóbbi két fordulóban egyaránt meglepő döntetlent játszott, előbb az újonc Győrrel, majd a hosszú hetek óta kiábrándítóan játszó Debrecennel.

A Kecskemét 12 meccsen mindössze öt pontot szerzett az NB I-ben, így számára is égető szükség lett volna a pontokra. A mérkőzés pikantériáját az adta, hogy a kecskeméti együttest az FTC korábbi klasszisa, Gera Zoltán irányítja, aki október közepén vette át a csapatot. Ő sem tudta kihúzni a gödörből az együttest, mely legutóbbi fordulóban 6-1-re kapott ki Székesfehérváron.

Nagy volt a küzdelem, de a Fradi és a KTE sem talált be az első félidőben

Ilyen előzmények után a Fradi kezdte jobban a meccset, a KTE erejéből csak a védekezésre futotta. A 4. percben Varga esett el Kersák mellett a tizenhatoson belül, de a játékvezető szerint a kapus előbb a labdát érte el, így nem ítélt büntetőt. Ezt követően Zachariassen sérülése, majd a szurkolók füstbombája miatt állt a játék, Káprály megvárta, míg teljesen kitisztul a játéktér. A 11. percben Abu Fani próbálkozott meg egy távoli lövéssel, de kapu fölé ment a próbálkozása.

A folytatásban is maradt támadásban a Fradi, a vendég együttes folyamatosan támadta le már a saját térfelén Gera Zoltán csapatát, am láthatóan nem ízlett a Kecskemétnek. A 20. percben Rommens jobb oldali beadása után Varga fejelt hét méterről, de Kersák védeni tudott. Nem sokkal később Pálinkás lépett ki egyedül, ám Botka utolérte, ráadásul lesről is indult. A másik oldalon azonnal jött a válasz, Abu Fani lövése szállt centikkel kapu fölé, jó volt a meccs, nem unatkozott a 4732 néző, aki kilátogatott a meccsre.

A 33. percben a KTE is jelezte, hogy a pályán van, de a hazai próbálkozásokat blokkolta a ferencvárosi védelem. Egy perccel később a semmiből lett paprikás a hangulat, Kady és Katona akaszkodott össze, Káprály mindkét játékosnak kiosztott egy-egy sárga lapot. A hazaiak maradtak támadásban, Kovács lövése is alig ment kapu fölé, igaz Dibusz rajta volt. A ráadás pillanataiban Varga lövése után a kecskeméti védő kezéhez ért a labda a tizenhatoson belül, de a bíró szerint a teste mellett volt a keze, így nem ítélt büntetőt. Az utolsó pillanatokban Vágó és Civic fejelt össze, mindkét játékost ápolni kellett, de mindketten talpra álltak. Gól pedig nem esett, így gólnálküli döntetlennel mentek a csapatok a szünetre.