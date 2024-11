A labdarúgó Bajnokok Ligájához hasonlóan a 2024/2025-es szezonra az Európa-liga is teljesen átlakult. Az új formátum szerint nem csoportkörrel indul a főtábla, hanem január végéig ligarendszerű alapszakaszt rendeznek, melyben a 36 csapat egy tabellán szerepel, és valamennyi együttes nyolc mérkőzést játszik - négyet hazai pályán, négyet idegenben. Az első nyolc helyezett az alapszakasz befejeztével a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, az utolsó 12 klub pedig kiesik. A Fradi négy forduló elteltével - többek között a Manchester Unitedet, az AS Romát és a Fenerbahcét is megelőzve - a rájátszást érő 14. helyen áll a tabellán, és amennyiben csütörtök este legyőzi a Malmö csapatát, bebiztosíthatja továbbjutását.

Hatalmas lépést tehet a továbbjutás felé a Fradi

Fotó: AFP (Photo by FRANK MOLTER / AFP)

Balszerencsés kezdés után fantasztikus formába lendült a Fradi az El-ben

A magyar bajnok az alapszakasz első fordulójában a belga Anderlecht otthonában lépett pályára. A brüsszeli mérkőzés második félidejének elején kétgólos vezetésre tett szert a hazai együttes, amely a hajrára emberhátrányba került, a Ferencváros pedig ezt kihasználva szépíteni tudott, ám az egyenlítésre már nem jutott idő. A második fordulóban a Premier League egyik legerősebb együttesét, a Tottenham Hotspurt fogadta hazai pályán a Fradi, és egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, sőt, időnként az angol sztárcsapat fölé tudott nőni.

Varga Barnabás a 16. percben gyönyörű fejesgóllal szerzett vezetést, ám a magyar válogatott csatár találatát - a felvételek alapján minden bizonnyal tévesen - lesre hivatkozva nem adták meg.

A Spurs az első félidő közepén egy szerencsés góllal előnybe került, majd a hajrában ismét betalált, a 90. percben viszont Varga szépíteni tudott, így a Fradi újfent egy nagyon szoros meccsen kapott ki 2-1-re.

Varga Barnabás (középen) szépíteni tudott a Tottenham ellen, de az első félidőben egy teljesen szabályos góltól fosztották meg

Fotó: AFP

A harmadik fordulóban a francia Nice látogatott a Groupama Arénába, és ezúttal a jobban játszó magyar csapat szerezte meg a három pontot. A Ferencváros a 15. percben egy szabadrúgás után került előnybe, Ibrahim Cisse középre fejelt labdájába a vendégek játékosa, Moise Bombito még beleért, a labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki. Pascal Jansen együttese a folytatásban is jobban futballozott, akár két-három góllal is nyerhetett volna, persze a legfontosabb, hogy megszerezte első győzelmét a sorozat főtábláján.