A Ferencváros brazil támadója, Matheus Saldanha pillanatok alatt hatalmas közönségkedvenccé vált a zöld-fehér csapatnál. Ez annyira nem is meglepő, mivel eddig összesen 13 mérkőzésen lépett pályára a Fradinál, ezen meccsek alatt nyolc gólt lőtt és egy gólpasszt is kiosztott. A kiváló támadó most többek között elárulta, hogy gengszterfilmből vette a gólörömét.

A Fradi sztárja, Matheus Saldanha számos érdekes dolgot árult el életéről és a pályafutásáról, többek között kiderült, hogy van-e barátnője, honnan ered gólöröme és ki a kedvenc játékosa. Matheus Saldanha a Fradi nagy sztárja lett

Fotó: M4 Sport A Fradi támadója, Matheus Saldanha gengszterfilmből vette a gólörömét "Ezt a rapper/színész 50 cent főszereplésével készült „Pénzed vagy életed” c. filmből vettem. Ott van egy olyan szöveg, „az 5. szabály az: csak semmi érzelem, az érzelem halálos”. A kézmozdulatom egy elsülő fegyvert és egy szívet ábrázol" - árulta el Saldanha a fradi.hu-nak, honnan vette a gólörömét. A Fradi támadója azt is elmondta az interjúban, hogy jelenleg van barátnője. Kiderült az is, hogy Saldanha korábban játszott egy szamba zenekarban is. "Korábban valóban doboltam, olykor manapság is előveszem a tan-tant, amely egy brazil dob. A doboláshoz elengedhetetlen, hogy érezd a ritmust és szerintem a pályán is. A selecaóból, a brazil válogatottból Neymar a kedvencem, ő valóban olyan, amikor cselez, mintha táncolna a védők között. Az én kedvencem, amikor úgy tudok jól passzolni a társakhoz, hogy oda se nézek. Ezt korábban sokszor bevetettem a grundokon a 4-5 évvel idősebbek ellen is, ők ki is voltak akadva, mondván tiszteletlen vagyok, de ez az ő szemszögükből volt igaz, én ezzel tudtam felhívni magamra a figyelmet."

