A Fradi tíz emberrel játszva győzte le 1-0-ra a Kecskemétet az OTP Bank Ligában.

Tosin Kehinde gólja döntött Kecskeméten, ő lett a Fradi hőse

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Tosin Kehinde volt a Fradi hőse

A mindent eldöntő találatot a csereként beálló Tosin Kehinde jegyezte, aki a lefújás után értékelte a találkozót, és a csapatban betöltött szerepéről is szót ejtett.

"Szenzációs érzés! Ez már a második alkalom a szezonban, hogy győztes gólt szereztem. Amikor tíz emberre fogyatkoztunk, nagyon keményen kellett küzdenünk. Nagyon örülök a saját magam és persze a csapat sikerének, mert keményen harcoltunk ezért a győzelemért. Mindig nehéz helyzet, amikor egy csapat emberhátrányba kerül. Ugyanakkor a csapatunk minőségének köszönhetően tudtuk,

ha lehetőség adódik előttünk, akkor eldönthetjük a mérkőzést. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy tudok segíteni a csapatnak. Lépésről lépésre kell mindig haladni. Igyekszem bizonyítani, hogy számítatnak rám.

A legjobbamat próbálom nyújtani, hogy segíthessek a csapatnak" - mondta Kehinde a FradiMédiának.

Kersák Roland, a sereghajtó Kecskemét kapusa szerint a csatáraik is remekül dolgoznak és korábban már bizonyították képességeiket. Az alföldiek az eddigi 13 forduló során mindössze hétszer találtak be, de a 27 éves kapus vasárnap, a címvédő és listavezető Ferencvárossal szemben 1-0-ra elveszített mérkőzés után azt mondta: már sokszor látta, hogy Pálinkás Gergő és Lukács Dániel is tud gólt szerezni.

"Lukács az NB II-ben gólkirályunk volt, minden helyzetét berúgta. Amikor Pálinkás idejött, gólt rúgott a Rigának, gólt rúgott az első kupameccsen a Soroksárnak, és gólt rúgott a bajnokságban is az első meccsen" - nyilatkozta az MTI-nek Kersák.

Pálinkás egy, Lukács négy találatnál jár a mostani idényben.

A kapus hangsúlyozta, csak átmeneti állapot lehet, hogy kevésbé mennek be a próbálkozásaik, inkább szerencse kérdése, mintsem képességbeli hiba.

"Mindketten végigdolgozzák a meccseket, kíváncsi lennék, hogy Pálinkás például hány fejpárbajt nyert meg a Ferencváros ellen. Azt láttam, hogy ha én odarúgtam a fejére, akkor ő vagy továbbcsúsztatta, vagy lefejelte a csapattársához, tehát szerintem nem lehet egy rossz szavunk rájuk" - magyarázta.