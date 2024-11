Hihetetlen nehéz helyzetben van az NB I két kieső helyén álló csapat. A Debrecen és a Kecskemét is borzalmas teljesítményt nyújt hétről-hétre. Ráadásul a Lokinál már túl vannak két edzőváltáson, s most mutatkozik be a harmadik edző, Nestor El Maestro. A DVSC ebben a szezonban 12 meccset játszott, a 36 megszerezhető pontból 9-et gyűjtött be. Gera Zoltán hetekkel ezelőtt váltotta Szabó Istvánt, de Gera sem tudott még meccset nyerni a bajnoki tabella utolsó helyén álló csapattal.

Gera Zoltán a Fradi elleni vereség után is kitart, s most a Debrecenhez utazik

Fotó: Kecskeméti TE/Facebook

Gera Zoltán szúrja sziven a Lokit?

Egy biztos: amelyik csapat itt nem nyer, borzalmas nehéz helyzetbe kerül.