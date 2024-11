Sorsdöntő mérkőzés vár szombaton, Amszterdamban a magyar válogatottra, hiszen a holland-magyar Nemzetek Ligája-meccs győztese rájátszásba jut, hiszen bebiztosítja a helyét a csoport első két pozíciójának valamelyikére. Az A divízióból az első és második helyezettek márciusban a négyes döntőbe jutásért játszanak, míg a harmadik helyen záró csapatok osztályozóra kényszerülnek a másodosztály csoportmásodikjaival, az utolsók pedig kiesnek. 1984 óta sorozatban kilenc meccset nyertek meg a hollandok, ám idén októberben, a Puskás Arénában 1-1-es döntetlennel zárult az egymás elleni találkozó. Az 1984. október 17-ei, rotterdami világbajnoki selejtezőn (Hollandia-Magyarország 1-2) győztes gólt szerző Esterházy Márton elmondta, milyen emlékei vannak a negyven évvel ezelőtti találkozóról.

Szoboszlai Dominikék már készülnek a szombati holland-magyar Nemzetek Ligája-mérkőzésre

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„A magyar labdarúgás elmúlt negyven évének egyik legnagyobb sikere volt az a 2-1-es győzelmünk. Nemcsak az eredmény tekintetében, de szakmailag is, hiszen Hollandia rendkívül komoly játékerőt képviselt, olyan világsztárokkal, mint például Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten vagy éppen Willy van de Kerkhof. Más kérdés, hogy minket pedig a következő évben már Európa legjobb válogatottjaként tartottak számon, mégpedig nem szubjektív megítélés, hanem az eredményeink alapján – nyilatkozta Esterházy Márton a Metropolnak. –

Rendkívüli emlék számomra az a mérkőzés, a körítésével és az utána következő »vízirevüvel« együtt,

amikor nem csak a boldogságban fürödtünk mindannyian, hanem a rotterdami hotel medencéjében is. Még az akkori MLSZ-elnök, Szepesi Gyuri bá’ is mellénk csobbant."

A magyarok közül Esterházy Márton tudja a legjobban, milyen győztes gólt szerezni holland-magyar meccsen

Esterházy Márton arról is beszélt, mi vezethet szombaton a 40 éve nem látott magyar sikerhez.

„Elég nagy átalakuláson megy most át a válogatott. Az Európa-bajnokságon érezhetően kissé megzakkant a csapategység, és most

új játékosokat épít be Marco Rossi szövetségi kapitány. Persze nem hiszem, hogy Hollandia vendégeként fog kísérletezgetni.

Amúgy sem szeretem a kísérletezés szót használni a válogatott esetében, hiszen arra régen a tatai edzőtábor szolgált, most pedig Telki – folytatta a 29-szeres válogatott Esterházy Márton. – A jó felkészülés, a magabiztos, de alázatos játék és a megfelelő taktika kulcsfontosságú lesz. Nem hiszem, hogy újra letámadást kéne alkalmaznunk, mint szeptemberben, a németek ellen. Láthattuk, az nem megy egyik napról a másikra.

Mi annak idején egy évig gyakoroltuk, mire majdnem tökélyre fejlesztettük.

Okosabb újra a már bevált erényeinkre, a szervezett védekezésre és elöl pár gyors, kapura veszélyes játékosunkra építeni, ahogy mindehhez éppen a hollandok elleni hazai mérkőzésen már visszatértünk. De mindenképpen nehéz meccs lesz, meglátjuk, milyen teljesítményt nyújtanak majd a húzóembereink. Hozzáteszem, egy ilyen mérkőzésen a kiegészítő játékosoknak is húzniuk kell a csapat szekerét, elsőtől az utolsóig mindenkinek fel kell nőnie a feladathoz."