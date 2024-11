Az októberi meccsen a hollandok 74%-ban birtokolták a labdát, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani Dibusz Dénes kapuja előtt. Az egyenlítő góljukat is egy pontrúgásból szerezték.

„Jól nézett ki a statisztikában, hogy közel nyolcvan százalékban birtokolták a labdát, de abszolút nem éreztem, hogy veszélyesek lettek volna a kapura. Nyilván nem fekszik nekik ez a fajta játék, hiszen kevesebb terület van, így nem nagyon tudnak mélységből beindulni. De azt nem szabad elfelejteni, hogy vannak kreatív játékosaik, akik fel tudják találni magukat ilyen helyzetekben.

Azt mondom, legyünk hasonlóan kellemetlen ellenfelek Hollandiában is, ez felbosszanthatja őket, mert az ő türelmük is véges. Ráadásul ők lesznek hazai pályán, és azt egy idő után már a szurkolók sem nézik szívesen, amikor van egy labdabirtoklási fölény, de ez nem párosul helyzetekkel”

– tette hozzá Juhász Roland, aki a 2016-os Európa-bajnokságon három meccsen is kezdőként lépett pályára a válogatottban.

A 63-szoros válogatott Priskin Tamás 2010-ben egy barátságos mérkőzésen, 2011-ben pedig egy Eb-selejtezőn is pályára lépett a Johan Cruijff ArenA-ban, de sajnos nem volt része sikerélményben. A 38 éves támadó úgy érzi, Szoboszlai Dominikéknak összejöhet az amszterdami bravúr, ami az ő generációjának nem adott meg.

„A holland válogatott Európa egyik legerősebb csapata, de az októberi mérkőzésen a magyar csapat megmutatta, hogy hiába nagyok a különbségek pályán kívül, pályán ezeket el lehet tüntetni, ott a legkisebb a különbség. Szerintem ez most is így lesz. A hazai pálya most a hollandokat segíti, de úgy érzem, hogy a Puskás Arénában mutatott szervezett játékkal most is hasonló eredményt érhetünk el” – mondta az Origónak Priskin Tamás, aki 63 meccsen 17 gólt lőtt a magyar válogatottban.