A hírt az MTK hivatalos honlapján jelentették be, ami nem okozhatott túl nagy meglepetést. A 39 éves szakember 2022 őszétől irányítja az MTK-t, azt megelőzően beugróként 12 pontból 10-et szerzett meg az NB I-ben, majd 2023-ban előbb visszajutott az élvonalba, majd irányításával magabiztosan maradt az NB I-ben a fővárosi csapat, ahol jelenleg harmadik helyen áll.

Horváth Dávid marad az MTK edzője

Fotó: mtkhungaria.hu

Horváth Dávid előbb az U19-es csapattal lett bajnok, majd az NB III-as csapatnál dolgozott, ezt követően került az NB I-es csapat élére. Horváth Dávid eddig 80 tétmérkőzésen ült a felnőtt együttes kispadján, 43 győzelem, 15 döntetlen és 22 vereség a mérlege. Az NB I-ben 48 meccsen 22 győzelem, 10 döntetlen, 16 vereség a mérlege a közleményben külön kiemelik, hogy októberben az összes tétmérkőzésén győzött az MTK.

A szerződéshosszabbítás a jelenben köttetett, de benne van az elmúlt időszak és a jövő potenciálja is. Büszke vagyok, hogy a stábommal és a játékosokkal együtt az eddig elénk kitűzött célokat elértük és ígérhetem, ahogy eddig, ezután is minden egyes nap az aznapi 100 százalékomat fogom adni, hogy az újabb akadályokat leküzdjük. Nagyon csábító számomra az MTK Budapest projektje, Dr. Selei Andrással az évek óta tartó közös munka, továbbá Zakor Sándor tulajdonos bizalma és az állandó fejlődésre ösztönző gondolkodásmódja. Ez egyszerre motiváló, hatalmas kihívás, valamint felelősség is. Köszönöm mindenkinek, aki segíti a munkámat, támogat, hogy szolgálni tudjam tovább csapatunkat, amely alatt az egész közösségünket értem - mondta Horváth Dávid.