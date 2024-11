Több érdekes név is feltűnt Marco Rossi kerethirdetésén, ugyanis az olasz mester két újoncot is meghívott. A Braunschweig Bundesliga 2-ben játszó csatára, Szabó Levente mellett az utánpótlás-válogatottakat végig járt ferencvárosi támadó, Gruber Zsombor kapott még újoncként meghívót.

Gruber Zsombor és a Fradi edzője, Pascal Jansen

Fotó: fradi.hu

"Hirtelen nem is tudom, hogy mit mondjak, egyáltalán nem számítottam erre. Épphogy vége lett a keddi edzésnek, és rögtön kaptam is a hírt. Nagyon büszke vagyok. Elég fura érzések vannak bennem, alig találom a szavakat, nagyon érzékenyen érintett. Minden gyereknek ez az álma, remélem, élni tudok majd a lehetőséggel. Most majd az lesz az első dolgom, hogy felhívom a szüleimet és a barátaimat, hogy elmondjam nekik a jó hírt" – mondta Gruber Zsombor a zöld-fehérek hivatalos oldalának.

Gruber mellett Dibusz Dénes, Botka Endre és Varga Barnabás is ott lesz a magyar válogatottban a Fradi-játékosok közül.

A Nemzetek Ligájában még két mérkőzés vár Magyarországra, előbb a hollandok jönnek idegenben november 16-án este, majd a németek itthon 19-én., 20.45-től a Puskás Arénában.