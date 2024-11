Az már korábban, a hollandok elleni amszterdami vereséggel eldőlt, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak tavasszal osztályozón kell kiharcolni az elitkörben maradást, azóta pedig a szurkolók fél szemmel már is figyelték, vajon kik lehetnek a lehetséges ellenfelek. Mostanra ez is eldőlt, ugyanis

az ukrán, görög, osztrák, török négyesből kaphatunk ellenfelet a pénteki sorsoláson.

Ehhez az is kellett, hogy a B divízió 4. csoportjában a forduló előtt listavezető törökök simán kikaptak a már biztos kieső Montenegró vendégeként, így végül a walesiekkel szemben lecsúsztak a biztos feljutásról.

Szoboszlaiék győzelemmel zárták az évet, nehéz meccsek várnak a válogatottra tavasszal

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A négy lehetséges ellenfél közül Ukrajna, Ausztria és Törökország is ott volt a nyári Európa-bajnokságon, míg Görögország a legutóbbi hét meccséből hatot megnyert, többek között az angolokat is legyőzte a Wembleyben, ám odahaza kikaptak az Eb-ezüstérmestől, ami miatt a csoport második helyén zártak végül. Vagyis bármelyik csapatot is kapja ellenfeéül a magyar válogatott a pénteki sorsoláson, az biztos, hogy nem lesz könnyű kiharcolnia az elitben maradást, ám Marco Rossi csapata z elmúlt években már számtalanszor bizonyította, hogy bárkivel fel tudja venni a harcot.