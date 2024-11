Szép jövő előtt állt az Anfielden, mégsem futotta be azt a karriert, amit vártak tőle. Jerome Sinclair még mindig csak 28 éves, most lehetne a csúcson, de már fel is hagyott a profi futballal, helyette egy gyorsétterem tulajdonosaként csirkét árul.

Jürgen Klopp 2016-ban azt mondta róla, hogy egy igazi tehetség, még Steven Gerrard is a szárnyai alá vette, ráadásul a mai napig Jerome Sinclair a Liverpool 132 éves történetének legfiatalabb pályára lépője tétmeccsen, ám ez is kevés volt a sikerhez. Jerome Sinclair szép jövő előtt állt a Liverpoolban

Fotó: JAVIER GARCIA / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP A liverpooli álom után csirkét árul Jerome Sinclair Jerome Sinclair nevére talán csak a fekete öves Liverpool-szurkolók emlékezhetnek, hiszen az egykori csatár mindössze öt mérkőzésen szerepelt a klub színeiben - írja a Magyar Nemzet. Sinclair 2012. szeptember 26-án a West Bromwich Albion ellen 2-1-re megnyert Ligakupa-mérkőzés 81. percében csereként állt be a Liverpool kispadjáról, amelyen Gulácsi Péter is ott ült, így mindössze hat nappal a 16. születésnapja után a klub történetének legfiatalabb pályára lépője lett. "Minden topklub akarta Jerome-ot, és nagyon elégedettek voltunk azzal, hogy 14 évesen minket választott" – emlékezett vissza a The Athletic cikkében Frank McParland, a Liverpool korábbi akadémiai igazgatója Sinclair megszerzésére. "Remélhetőleg nagy karriert fut majd be, és elmondhatom majd magamról, hogy együtt játszottam Jerome Sinclairrel" - mondta róla Jamie Carragher. Sinclairt a Liverpool ikonja, Steven Gerrard is a szárnyai alá vett az öltözőben. A probléma gyökere a szerződéshosszabbítás volt. Az ügynöke az az Aidy Ward volt akkoriban, aki 2015-ben Raheem Sterlinget elvitte a Liverpooltól a Manchester Cityhez, és az ő javaslatára nem fogadta el a klub szerződésajánlatát. Ezt pedig Jürgen Klopp nem vette jó néven. "Nem az a fontos, hogy az első évükben életük legjobb fizetését kapják – fogalmazott Klopp 2016-ban. – Kedvelem Jerome-ot. Ő egy igazi tehetség, és örülnék, ha velünk akarna maradni. Ha viszont nem akar, akkor nem erőltethetjük." Jerome Sinclair nem hallgatott Klopp szavaira, elcsábult a gyorsabb előremenetel reményében, és 2016 nyarán a Watfordhoz igazolt. Sokszor megvádolták azzal, hogy a pénz motiválta a döntését, de ezt ő tagadta. Öt éves profi szerződést kapott a Watfordtól, de nem tudta megvetni a lábát, folyamatosan kölcsönadták, és az ideiglenes csapatai sorrendjéből is látszik, hogy egyre lejjebb csúszott a lejtőn: Birmingham, Sunderland, Oxford United, VVV Venlo (holland), CSZKA Szófia (bolgár). Végül 2021-ben, ahogy lejárt a szerződése, a Watford kiadta az útját, és nem lett újabb csapata, igaz, sokszor volt sérült.

Napjainkban Sinclair 28 évesen, amikor futballistaként a csúcson lehetne, egy sült csirkét árusító gyorsétteremlánc, a Morley’s tulajdonosa Birminghamben. "Labdarúgóként azt tapasztaltam, hogy ha a dolgok jól vagy rosszul mentek, az érzelmileg nagy hatással volt rám. Nem hagyhatod, hogy az érzelmek ennyire magukkal ragadjanak, nem kerülhetsz túl magasra és túl mélyre sem" – osztotta meg tanulságait Sinclair, a Liverpool történetének legfiatalabb pályára lépője. A Magyar Nemzet teljes cikke ide kattintva olvasható el.

