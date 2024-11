Kedden új taggal bővült az NB I-es Kecskemét szakmai stábja, ugyanis asszisztens edzőként csatlakozott a klubhoz Csizmadia Csaba, aki Gera Zoltán munkáját már korábban is segítette. Csizmadia Csaba pályafutása lényegében Kecskemétről indult, így gyakorlatilag visszatér a klubhoz.

Csizmadia Csaba egészen fiatalon került Kecskemétre, ahol az utánpótlásból idővel felkerült a felnőtt csapatba is. Később játékosként megfordult a Fehérvárban, majd az osztrák Mattersburg, az olasz Grosseto, a horvát Belupo színeiben is futballozott külföldön. Hazatérve a Ferencváros, a Gyirmót, a Pápa, majd egy rövid osztrák kitérő után a Budafok focistája volt, ahol végül profi pályafutása végeztével belevágott az edzői szakmába. Játékosként 12 alkalommal viselhette a magyar válogatott mezét a korábbi hátvéd.

Budafokon történelmi sikert ért el edzőként, amikor a klub irányításával feljutott az NB I-be 2020-ban, ahol végül egy idényt töltött a csapattal. Később visszatért még ide, de dolgozott Gyirmóton is, végül 2023-ban Gera Zoltán segítője lett az U21-es válogatottnál. Gerát ezt követően a Vasashoz is követte, és most Kecskeméten is együtt dolgozhat vele a 39 éves szakember.

A papírok aláírását követően így nyilatkozott a klub hivatalos oldalának Csizmadia:

"24 éve kerültem először Kecskemétre, ez nem kis idő. Emlékszem, még egy próbajátékra érkeztem az akkor UFK 2000 néven futó klubhoz, amire egy televíziós hirdetésre figyeltem fel Erdélyben. Így kezdődött a történet, melynek végén megfeleltem. Elindult ezzel a kis karrierem Kecskeméten, először még a KFC-ben fociztam az utánpótlásban, utána jött Hetényegyháza, majd visszajöttem az akkori NB II-es KTE-be. Négy szép év volt, mely tulajdonképpen a profi karrierem kezdetét jelentette. Bízom benne, hogy jó ómen leszek, hiszen akkor sem volt könnyű helyzetben a csapat, de az idény végén elértük a célt és bennmaradtunk."