Hat magyar konzul lesz jelen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában rendezett Ferencváros-Dinamo Kijev meccs helyszínén csütörtökön Hamburgban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mérkőzés reggelén Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jegyeladások alapján körülbelül háromszáz magyar szurkoló lesz a helyszínen, akik az Othmarschen S-Bahn-megállónál kijelölt gyülekezési ponton találkoznak 19:30-ig, ahonnan buszok viszik őket a stadionhoz, majd a mérkőzés végén vissza.

Nagyjából háromszáz magyar szurkoló lesz a Ferencváros hamburgi El-meccsén

Fotó: AFP

"Hat konzulunk lesz ma szolgálatban, és áll a ferencvárosi szurkolók rendelkezésére. Két konzul kolléga a stadionban, ketten a gyülekezési ponton. Egy kollégánk a hamburgi konzuli képviseleten biztosít majd állandó ügyeletet (…) Egy kollégánk pedig a breitenaui autópálya-átkelőnél fog szolgálatot teljesíteni" - közölte.

"Vele már a kiutazó ferencvárosi szurkolók talán találkoztak is, ő segíti a kifele utazó szurkolók átjutását. És természetesen az éjszaka és a holnap délelőtt folyamán a konzul kollégánk ugyanezen az autópálya-határátkelőhelyen Csehország és Németország között segíti a hazatérő szurkolók átkelését" - tette hozzá. Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik most is, ezt hívhatják baj esetén: +36 30 387 0636.

"A hat kollégánk rendelkezésre áll, ne legyen rájuk szükség, de ha bármelyik szurkolónak ügyes-bajos dolga vagy problémája vagy gondja támad, akkor a konzulok állnak a rendelkezésükre" - szögezte le. Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a szervezetten, autóbusszal érkező szurkolók már megérkeztek. "És ha jól értesültünk, akkor egy pirotechnikai eszköz kivételével hiánytalanul megérkezett minden és mindenki" - tudatta.

"Jó szurkolást kívánok a Fradi drukkereinek Hamburgban és a magyar futballbarátoknak itthon is! Sok sikert, minél több gólt a mai napra, legyen hat pontja a Fradinak a mai este után!" - mondta. A miniszter végül sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a mérkőzést az Ukrajnában dúló háború miatt nem Kijevben, hanem Hamburgban kell megrendezni. "Az elmúlt napok világpolitikai eseményeit figyelve reménykedjünk benne, hogy a következő szezonban már az ukrán csapatok is hazai pályán játszhatnak" - fogalmazott.