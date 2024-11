Lozanót megbilincselve tették be egy rendőrautóba a fővárosban, Limában lévő otthona előtt, miközben több újságíró is ott állt. Megígérte, hogy tisztázni fog minden félreértést, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne ítéljék el olyanért, amit nem tett. Hat másik, a feltételezett összeesküvéssel kapcsolatban álló személyt is letartóztattak.

Az ügyészek 140 oldalas bírósági beadványukban, amelyben Lozano letartóztatását kérték, azt állították, hogy a futball főnök és mások megpróbáltak jövedelmező közvetítési jogokat kicsikarni a perui első osztályú labdarúgó csapatoktól. A The Associated Press által megszerzett dokumentum szerint

azokat a klubokat, amelyek nem engedték át az irányítást, azzal fenyegették, hogy kiesnek a perui labdarúgás legfelsőbb osztályából. Lozano a bírósági iratok szerint azzal is gyanúsítható, hogy 1,8 millió dollárt költött a szövetség pénzéből arra, hogy 142, a futball szervezethez nem kapcsolódó személyt szállítson 2022-ben Dohába egy Peru és Ausztrália közötti mérkőzésre,

amelyen kiderül, melyik csapat kvalifikálta magát az abban az évben Katarban megrendezésre kerülő világbajnokságra.

Fotó: AFP / AFP or licensors/Picture distributed by the Peruvian national news agency Andina of Agustín Lozano (C), President of the Peruvian Football Federation (FPF), being arrested in Lima on November 7, 2024.

Az ügyet felügyelő ügyész a helyi rádiónak elmondta, hogy Lozano ellen több mint egy éve folyik nyomozás. Bár nem emeltek ellene vádat, a hatóságok elrendelték letartóztatását, mert úgy ítélték meg, hogy fennáll a szökés veszélye, és akadályozhatja a nyomozást. Lozano már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel, 2023-ban az ügyészek letartóztatását kérték egy sikkasztási nyomozás részeként, amelyet az északi Chongoyape város polgármestereként folytatott.

Lozano vezetése alatt a perui labdarúgó-válogatott az utolsó előtti helyen áll a 2026-os FIFA-világbajnokságra való kijutásért folytatott harcban, a saját csoportjában.